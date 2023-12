Na najdaljšo noč v letu ognjemet samo v Ljubljani in Murski Soboti

Kje boste za silvestrovo, je vprašanje, ki ga v teh dneh pogosto slišimo. Odgovori so različni: nekateri bodo doma, drugi na zabavi v kakšnem lokalu, tretji ob stojnicah v središčih mest. Še pred nekaj leti je tudi veljalo, da pravega silvestrovanja ni brez ognjemeta. A kot kaže, bodo ti v prihodnosti prej izjema kot pravilo.

V le dveh od osmih največjih slovenskih občin, ki smo jim poslali vprašanje, ali bodo za silvestrovanje pripravili »razpršujoče se iskram podobno kratkotrajno, raznobarvno svetlobo, ki nastane pri eksploziji določenih raket«, kot v Slovarju slovenskega knjižnega jezika razložijo besedo ognjemet, so nam odgovorili pritrdilno. In sicer v Ljubljani in Murski Soboti.

Najbolje brez petard Na Mestni občini Ljubljana poudarjajo, da se vsa leta usmerjajo v ozaveščanje glede ognjemetov in uporabe petard, in sicer v akciji Petarde, ne hvala!. Tudi letos podpirajo preventivno akcijo Policijske uprave Ljubljana Bodi zvezda, ne meči petard in kampanjo Ne pokaj. »Kazalnik, da smo pri teh kampanjah uspešni, je manjša uporaba pirotehnike s strani občanov,« sklenejo.

»Menimo, da prinaša ognjemet veliko veselja meščanom in obiskovalcem našega mesta ter predstavlja pomemben del praznovanja ali zaznamuje neki tradicionalni dogodek,« svojo odločitev utemeljijo na Mestni občini Ljubljana (MOL). »V Murski Soboti smo se odločili za kratek silvestrski ognjemet, saj je bilo veliko nezadovoljstva občanov zaradi laserskega šova, ki smo ga imeli v minulem letu namesto ognjemeta,« pa pravijo v Murski Soboti.

Ne mečite petard! FOTO: Voranc Vogel

»Pri ognjemetih v Ljubljani, ki praviloma trajajo le nekaj minut, uporabljamo samo izstrelke, ki so v skladu z zakonodajo EU in imajo CE-certifikat. Vsi izdelki gredo vsako leto na testiranje v za to usposobljene laboratorije, ki imajo evropsko licenco za izvajanje testov in preverjanje kemijskih sestav. Izdelki ne vsebujejo nobene plastike, ampak so sestavljeni izključno iz papirja oz. razgradljivih materialov. Pri ognjemetih, ki jih naroči Mestna občina Ljubljana, gre za razmeroma kratkotrajno onesnaženje zraka, kar so dokazale tudi meritve na Institutu Jožef Stefan, in zraka dodatno ne poslabšajo,« pravijo na MOL, kjer so prepričani, da bi ognjemet, če bi se mu odpovedali, nadomestili še številnejši zasebni ognjemeti, ki so brez certifikatov in za okolje bolj škodljivi. »Praviloma ti zasebni ognjemeti tudi trajajo dlje kot ognjemet z Ljubljanskega gradu. Ob megli, povečani oblačnosti ali močnem vetru bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami.«

In koliko denarja bosta občini odšteli za ognjemet? V Murski Soboti 2500 evrov, v Ljubljani pa 6500.

Vse več slovenskih krajev se odloča za silvestrovanje brez ognjemeta. FOTO: Tadej Regent

Prijaznejše do ljudi in živali

V vseh drugih mestnih občinah, mariborski, celjski, novomeški, novogoriški, kranjski in koprski, so za Novice navedli podobne razloge za ukinitev ognjemeta. »To je za okolje škodljivo, prav tako hrup vznemirja ljudi in živali,« razložijo v Mestni občini Nova Gorica, v Mestni občini Maribor pa, da »uporaba pirotehničnih sredstev povzroča čezmerno obremenitev okolja z delci PM10 in hrupom, kar ima izrazito negativen vpliv na zdravje ljudi in živali, zato MO Maribor že več let ni plačnica ali organizatorka ognjemetov«.

10 let v Kranju ne prirejajo ognjemeta.

V Mestni občini Kranj ga ne prirejajo že od leta 2013: »Kranj kot evropska destinacija odličnosti 2023, nosilec platinastega znaka zelene sheme slovenskega turizma in član misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 na dogodkih sledi trajnostni noti tudi z uporabo povratnih ekokozarcev, ločenim zbiranjem odpadkov in ustvarjanjem nižjega ogljičnega odtisa, in sicer s spodbujanjem obiskovalcev, da na dogodek pridejo na trajnostni način – s kolesom, peš, javnim prevozom ali souporabo vozil.«

V Mestni občini Koper pa so se z opustitvijo ognjemetov (ne pripravljajo ga že od leta 2018) »prilagodili občankam in občanom, ki ne izražajo več posebne želje po tovrstni obliki praznovanja in so ob različnih priložnostih pozdravili odločitev o odpovedi ognjemeta«.

Da se ozaveščenost občanov o negativnih vplivih uporabe pirotehnike povečuje in vsako leto zaznajo manj pirotehnike, opažajo v Mestni občini Novo mesto. S tem ko že vrsto let nimajo ognjemeta, je po njihovem mnenju silvestrovanje prijaznejše tudi za mlajše otroke, starejše in hišne ljubljenčke.