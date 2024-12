Nevarna pirotehnika: čeprav se je december šele začel, že poškodovani

Mariborski policisti in zdravstveni delavci ponovno opozarjajo na tveganja pri rabi pirotehničnih izdelkov. Poškodbe in kršitve beležijo tudi med mladoletniki, ki so med lanskimi prazniki storili kar polovico kršitev. Čeprav se je december šele začel, so že obravnavali tudi telesno poškodbo, so povedali predstavniki policije in UKC Maribor.

»V našem urgentnem centru v decembru obravnavamo okoli deset težje poškodovanih bolnikov, ki imajo poškodbe povzročene s pirotehničnimi sredstvi. Poškodbe so povzročene s petardami oziroma drugimi pirotehničnimi sredstvi, ne gre pa samo za poškodbe okončin, temveč tudi poškodbe sluha ter poškodbe oči in drugih delov telesa,« je na današnji skupni novinarski konferenci Policijske uprave (PU) Maribor in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor povedal strokovni vodja zdravstvene nege urgentnega centra Jernej Mori.

Kot posebno nevarna je izpostavil doma prirejena oziroma doma izdelana pirotehnična sredstva. FOTO: Pxel66, Getty Images, iStockphoto

Kot posebno nevarna je izpostavil doma prirejena oziroma doma izdelana pirotehnična sredstva. »Velikokrat je tudi prisoten alkoholni opoj, večinoma pa so poškodovanci mladoletniki,« je dodal. Pozval je javnost, naj se raje odreče pirotehniki. »Ne dovolite si, da vas trenutek zabave zaznamuje za vse življenje,« je poudaril.

Poziv k previdnosti

Specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Marko Lipovec je pojasnil, da na oddelku za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo zdravijo predvsem poškodbe rok in opekline, ki so poleg poškodb sluha in oči tudi najpogostejše poškodbe pri uporabi pirotehničnih sredstev. »Za te poškodbe je značilna obsežna travma kostnega in mehkega tkiva, torej tetiv, živcev in žil, ki prepogosto vodi v amputacijo prstov, v skrajnih primerih tudi dlani. Prihaja tudi do trajne okvare vida ali sluha, zato naprošam starše, da so v sezoni pirotehničnih sredstev še posebej pozorni na početje svojih otrok. Ker nesreče s pirotehničnimi sredstvi vodijo tudi v trajno invalidnost in povzročijo psihološko škodo ne samo za bolnika, ampak celotno družino,« je dejal.

Pozivom k previdnosti se pridružuje tudi policija. »Na starše se obračamo z apelom, da z opozarjanjem na nevarnosti in lastnim zgledom pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju posledic neprimerne uporabe pirotehničnih sredstev,« je dejal vodja sektorja uniformirane policije PU Maribor Aleš Hanžekovič.

Po njegovih besedah so ta mesec že obravnavali mladoletno osebo, ki so ji zasegli 98 pirotehničnih izdelkov. Beležijo tudi poškodbo, ko je neznanec v bližino 18-letnika odvrgel pirotehnični izdelek in ga lažje poškodoval. Policisti so obravnavali tudi že poškodovanje lastnine zaradi uporabe pirotehničnih sredstev.

Hanžekovič je spomnil, da je prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa le od 26. decembra do vključno 1. januarja. Uporaba ostalih pirotehničnih izdelkov, kot so rakete, fontane in baterije, je sicer dovoljena skozi celo leto.

»Pozivamo k varni in uvidevni rabi pirotehnike v skladu z navodili proizvajalca, uporaba pa naj bo čim manj moteča za okolico, pri čemer ne smemo pozabiti na živali, ki so ob pokih pirotehničnih izdelkov močno prestrašene. Posebej opozarjamo tudi na to, da pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavna značilnost je pok, ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve,« je navedel.

Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov v nasprotju z omejitvami predstavljajo prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1200 evrov, pirotehnični izdelek pa zasežejo.