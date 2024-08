Policisti opozarjajo: tako kot je bilo v soboto, bo tudi danes

Turistična sezona je na vrhuncu in temu primerno je tudi stanje na slovenskih cestah. Gorenjski policisti opozarjajo, da bo tako kot v soboto tudi danes na gorenjski avtocesti gost promet z zastoji.

Sobota je minila z gostim prometom in zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in obratno. Policisti napovedujejo enako stanje tudi danes. Povečan promet je mogoče pričakovati na gorenjski avtocesti iz notranjosti države proti predoru Karavanke v smeri Avstrije in iz smeri predora Karavanke proti notranjosti države proti Hrvaški.

Do zastojev pa že prihaja na primorski in štajerski avtocesti. Na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri počivališču Lukovica proti Ljubljani, zamuda do 5 minut.

Na gorenjski avtocesti:

Pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2 kilometra. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Za pot proti Jesenicam in Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod.

Pred delovno zaporo med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani, zamuda 5 - 10 minut.

Na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica iz smeri Viča in Brda proti Kopru. Na cestah Šmarje - Koper, Šmarje - Dragonja, Izola - Jagodje in Lesce - Bled.

Policisti napovedujejo, da bo gost promet tudi na cestah, ki vodijo do izletniško-turističnih krajev (Bled, Bohinj, Kranjska Gora, ...). V primeru daljšega zastoja pred predorom Karavanke se lahko pričakuje tudi zaporo izvoza Jesenice vzhod (Lipce) za tranzitni promet. Promet bo dovoljen za »lokalni promet«, v skrbi za pretočnost in interventne poti skozi mesto Jesenice.

Vsem, ki se odpravljate na pot, policisti svetujejo ažurno spremljanje prometnih informacije v sredstvih javnega obveščanja, upravljavca avtoceste DARS na njihovih informacijskih točkah, portalih in trenutno postavljeno prometno signalizacijo vzdolž vaše načrtovane poti po avtocesti. S pravočasno osveščenostjo lahko tako izberete tudi druge alternativne mejne prehode s sosednjimi državami ali izvoze in se tako izognete morebitni prometni gneči.

Vsem udeležencem v prometu pa svetujejo:

- naj zagotavljajo primerno varnostno razdaljo med vozili,

- naj vozijo strpno in previdno, še posebej na odsekih, kjer se izvajajo gradbena dela,

- naj hitrost vožnje prilagodijo trenutnemu stanju prometa,

- da, zaradi možnosti zastojev in stoječe kolone obstaja nevarnost naleta,

- naj s seboj na pot vzamejo zadostno količino tekočine,

- naj v stoječi koloni ne zapuščajo vozil in naj ne hodijo po avtocesti,

- naj ustvarijo reševalni pas,

- naj upoštevajo navodila in obvestila policistov, redarjev, cestninskih nadzornikov, itd. in

- naj spremljajo ažurne informacije na https://www.promet.si/sl.