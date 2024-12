Policisti na Goričkem preverjajo sum malomarnega zdravljenja

Ko so s Policijske uprave (PU) Murska Sobota v torek sporočili, kaj vse se je na njihovem območju dogajalo v zadnjih 24 urah, so omenili tudi kaznivo dejanje, ki ga policisti dokaj redko preiskujejo. »Policisti Policijske postaje Murska Sobota so v torek prejeli prijavo suma storitve kaznivega dejanja, ki so ga kvalificirali kot kaznivo dejanje malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti. Dejanje je bilo izvršeno na območju Policijske postaje Gornji Petrovci, policisti pa o dejanju zbirajo obvestila,« nam je pojasnila samostojna policijska inšpektorica Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Murska Sobota.

Nezadovoljni občan

Ker zaradi interesa preiskave in predvsem varovanja osebnih podatkov od policije nismo izvedeli niti kje se je domnevno kaznivo dejanje dogajalo, lahko o tem zgolj ugibamo. Na območju Policijske postaje Gornji Petrovci je namreč več ambulant družinske medicine, zobozdravstvenih in drugih ambulant.

Po naših neuradnih podatkih je policija prijela prijavo nezadovoljnega občana, kar še ne pomeni, da se je kakršna koli napaka oziroma kaznivo dejanje dejansko tudi zgodilo.

V primeru, da se je, in bodo policisti pridobili dovolj dokazov, bo sledila kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, ki pa lahko zadevo tudi zavrže. Če se to ne zgodi, in gre zadeva na sodišče, tam osumljencu v primeru obsodbe grozi tudi zaporna kazen.