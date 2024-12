Policista rešila premraženega psa, zdaj mu iščejo še dom

Čeprav še vedno ni zares hude zime s temperaturami globoko pod ničlo, je zlasti ponoči že kar mrzlo, pri tem pa trpijo tudi živali, predvsem tiste, za katere lastniki ne skrbijo, kot bi morali. Na srečo je med nami veliko ljudi, ki so vedno pripravljeni pomagati, če ne drugače vsaj s klicem na katero od interventnih številk policije ali gasilcev, kjer se hitro odzovejo. Tako je bilo te dni v Zasavju, kjer je nekdo poklical policiste, da tam naokoli tava izgubljeni pes.

»Prisrčen, zgubljen, premražen in lačen kuža je taval na območju Zagorja ob Savi. Policista sta nebogljenega psa sprejela v toplo zavetje službenega vozila. Žal iskanje lastnika ni bilo uspešno, saj pes ni bil čipiran, zato so zanj poskrbele ustrezne institucije za varstvo živali,« so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Pobegnejo zaradi petard

Ob tem so spomnili, da v decembru policisti pogosto naletijo na živali, ki pobegnejo od doma. »Razlog je največkrat glasno pokanje pirotehničnih izdelkov. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh, zato starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosimo, naj opozarjajo na nevarnosti in možne posledice, tudi skozi oči naših ljubljenčkov.«

Glede kužka, ki sta ga tokrat rešila policista Policijske postaje Zagorje ob Savi, pa so nam na PU Ljubljana zagotovili, da vsi policisti ravnajo na tak način in nesebično pomagajo vsem živim bitjem.