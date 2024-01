S primerom reševalnega vozila, ki ga Zdravstveni dom Kranj 5. decembra lani ni napotil v Šenčur po hudo bolno 65-letno Miro Bilban, so se že začeli ukvarjati tudi kranjski policisti. Na PU Kranj so nam potrdili, da v zvezi s tem poteka predkazenski postopek, a zaradi interesa preiskave nam več podatkov niso posredovali. »O vsem bomo sproti obveščali pristojno državno tožilstvo,« so sklenili. Da je policija odprla primer, in sicer po uradni dolžnosti, nam je potrdila tudi Mirina hčerka Petra Bilban. »S policijo aktivno sodelujemo,« je povedala in dodala, da to govori o resnosti dogodka in potr...