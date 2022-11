Policija sporočila, kaj se je zgodilo z napadalcem Nike Kovač (VIDEO)

Potem ko je neznanec na Bavarskem dvoru v središču Ljubljane fizično in verbalno napadel direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, je policija s pomočjo videoposnetkov nadzornih kamer ugotovila, za koga gre. Na današnji tiskovni konferenci je podal izjavo načelnik policijske postaje Ljubljana Center Irfan Beganović glede dosedanje preiskave dveh dogodkov z elementi fizičnega nasilja, do katerih je prišlo v zadnjem mesecu v Ljubljani. Kot je dejal, so z osumljencem že opravili zaslišanje, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve lahkih telesnih poškodb.

V drugem primeru je bilo dejanje usmerjeno proti poslancu državnega zbora Branku Grimsu, ki je bil v dogodku prav tako lažje poškodovan. V tem primeru predkazenski postopek še poteka. So pa bili med preiskavo zavarovani materialni dokazi, na katerih se ugotavlja prisotnost bioloških sledi, forenzična preiskava pa še poteka. Je pa bila tudi v tem primeru v medijih objavljena fotografija osebe, ki je osumljena navedenega dejanja. V tem primeru do sedaj policija še ni prejela nobene informacije, ki bi pripomogla k ugotovitvi identitete, zato še vedno naprošajo vse, ki bi kaj vedeli o tem, da to sporočijo na številko 113 ali anonimno na 080 1200.