Policija prodaja 136 rabljenih vozil, med njimi tudi peugeot za 5 evrov! (FOTO)

Ministrstvo za notranje zadeve je začelo z zbiranjem ponudb za 136 rabljenih prevoznih sredstev, kupec pa mora obvezno ponuditi odkup vseh premičnin naenkrat. Uradni cenilec je vrednost vseh vozil ocenil na 184.608 evrov, kar je tudi izhodiščna cena za javno ponudbo.

Med prevoznimi sredstvi, ki so naprodaj, so tako osebni kot patruljni avtomobili policije, policijski motorji in kolesa, pa tudi kombiji oziroma transportna vozila.

Kot je razvidno iz seznama, ki ga objavljamo spodaj, gre večinoma za stara in dotrajana vozila.

Mnogo vozil je starih 20 let ali nekoliko mlajših in s prevoženimi več sto tisoč kilometri. Med vozili so predvsem škode, renaulti, citroeni, volkswagni, najde pa se tudi bmw.

Na seznamu je tudi peugeot (pod številko 7), za katerega niti ne vedo, koliko prevoženih kilometrov ima in koliko je star, a zanj želijo odkupnino v višini vsaj 5,30 evra.

1. FOTO: Mnz

MNZ ponudbe sprejema do 6. maja, in kot pravijo, je pred oddajo ponudbe možen tudi ogled vozil.

2. FOTO: Mnz

Na policiji so sicer že v preteklosti dejali, da se za prodajo v kompletu odločajo zato, ker na ta način iztržijo več, kot če bi prodajali le posamezne avtomobile.

3. FOTO: Mnz

Policija je svoja odpisana in rabljena vozila prodajala v kompletu že v preteklosti, in sicer nazadnje septembra lani. Takrat so iskali kupca za 111 vozil in 150 pnevmatik. Ali je bila prodaja uspešna in kdo so običajno kupci takšnih dotrajanih vozil, smo vprašali na MNZ, na njihov odgovor pa še čakamo.