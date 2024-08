Policija opozarja! Nova spletna prevara vam lahko izprazni račun

Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij, ki se začnejo s klici lažnih bankirjev oz. trgovcev s kriptovalutami, z lažno e-pošto v imenu bančnih ustanov in podobno, pogosto pa se končajo z vdorom v elektronsko banko in praznim bančnim računom.

Internet je namreč neznansko privlačen za spletne kriminalce, napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni lopovi postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje težje jih je odkriti. Storili bodo vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge.

Zberite dokumentacijo, naredite posnetke zaslona

Ob morebitnem oškodovanju policisti svetujejo, da zberite vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čim prej obrnite na najbližjo policijsko enoto in dogodek prijavite policiji.

O morebitni zlorabi nemudoma obvestite tudi svojo banko.