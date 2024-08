Junija smo v Slovenskih novicah prvi poročali o domala neverjetnem primeru, zaradi katerega policija in tožilstvo preiskujeta stečajno upraviteljico Majdo Šantl; 524.000 evrov je namreč izginilo neznano kam v zadnjih 13 letih. Dobrega pol milijona evrov bi moralo biti na računu finančne uprave (Furs), ki pa dolga leta sploh ni zaznala, da denar ni bil nakazan! »Spoštovani, zadeva je v preiskovanju,« se je glasil odgovor, ki so ga na naša vprašanja o poteku preiskave poslali z Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici. Enako skopi so bili na policiji. »Lahko potrdimo, da v zadevi na podlagi ...