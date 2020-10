Policija čez vikend popisovala kršitelje, dve novi regiji v rdečem

V tistih regijah, ki so uvrščene na rdeči seznam, velja splošna prepoved združevanja, prav tako je prepovedno gibanje med temi regijami.

Policisti upoštevanje odloka nadzorujejo v okviru svojih rednih oblik dela na terenu, kot so opazovanje, patruljiranje, obravnavanje kršitev javnega reda in miru, izvajanje nalog v cestnem prometu, zagotavljanje varnosti na meje, preprečevanje kaznivih dejanj. Policija za to ni angažirala dodatnih sil.

Policisti so od uveljavitve odloka, ki v okviru ukrepov proti širjenju novega koronavirusa omejuje gibanje prebivalstva med rdečimi in oranžnimi statističnimi regijami, v petek in soboto izdali 121 opozoril, v 99 primerih pa so odstopili predlog zdravstvenemu inšpektoratu.Vlada širjenje novega koronavirusa po državi namreč skuša zamejiti z ukrepi, med katerimi je tudi odlok, ki omejuje gibanje prebivalstva med rdečimi in oranžnimi statističnimi regijami. Prebivalcem iz rdečih regij je od petka prepovedan prehod v druge regije, pri tem pa velja nekaj izjem. Za uveljavljanje izjem so potrebna dokazila, tako kot je to veljalo spomladi za prehajanje mej občin.Rdeče regije so tiste, v katerih število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev. Na tem seznamu so najprej bile Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Posavska, Savinjska in Zasavska regija in Jugovzhodna Slovenija, v petek sta bili na seznam dodani še Pomurska in Podravska regija. Na oranžnem seznamu so uradno še Obalno-kraška regija, Primorsko-notranjska in Goriška, čeprav sta slednji dve v zadnjem dnevu dosegli mejo za uvrstitev med rdeče regije. Vlada ju še ni razglasila za rdeči, saj to določi tedensko z objavo uradnih podatkov NIJZ, torej predvidoma po 21. oktobru.Glob za kršitve odlokov sicer ne izrečejo policisti, ampak o prekršku obvestijo zdravstveni inšpektorat, saj so odloki izdani na podlagi zakona o nalezljivih boleznih.