Poletje še ni reklo zadnje: do konca tedna nam bo zelo vroče, nato pa ...

Letošnje poletje je drugačno od lanskega. Lani smo imeli hudo sušo. Letos te ni bilo, a so nam jo zagodle poplave. Čeprav smo imeli letos poleti zelo veliko neviht, pa smo imeli tudi nekaj vročinskih valov. Ta, v katerem smo sedaj, nas bo grel še vsaj nekaj dni.

Po besedah Agencije RS za okolje bo do petka sončno in vroče. Najvišje temperature v notranjosti Slovenije bodo okoli 30 stopinj Celzija, na Primorskem pa kar do 35 stopinj Celzija. Se pa bo konec prihodnjega tedna zgodil preobrat. Kot so zapisali, se bo takrat povečala verjetnost neviht, pa tudi manj vroče bo. Kakšnega novega obilnejšega deževja si seveda sedaj ne želimo. Še kako sveži so spomini na poplave, ki so zajele večji del države.

Jutri do 34 stopinj Celzija

Danes ponoči bo po napovedih Agencije RS za okolje pretežno jasno. Jutrišnje najnižje jutranje temperature bodo nekje med 14 in 19 stopinj Celzija, na Primorskem približno 22 stopinj Celzija. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Termometri se bodo ustavili pri nekje med 28 in 32 stopinj Celzija, na Primorskem pa utegnejo pokazati kar do 34 stopinj Celzija.

Noči bodo do konca naslednjega tedna, kot kaže napoved Agencije RS za okolje, zelo tople. Kaže, da se temperatura marsikje po Sloveniji ponoči ne bo spuščala pod 20 stopinj Celzija ali pa bo samo malo pod dvajsetico.