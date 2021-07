Poldka izpolnila kuponček v moževem imenu

Naša nagradna igra Poletje s Slovenskimi novicami se nadaljuje, tokrat smo razveselili 78-letnega Rudija Vovka iz Slovenske Bistrice. Pravzaprav je vse postorila njegova tri leta mlajša žena Poldka, ki je poslala kuponček, izpolnila pa ga je na moževo ime, potem pa je morala tudi prevzeti nagrado, saj je mož s prijatelji odšel na planinski izlet na Lovrenška jezera.



»Jaz običajno izpolnjujem kupončke in jih pišem na različna imena, od vnukov in otrok do moža. In najbrž zaradi tega Rudi niti ni vedel, za kakšno nagradno igro gre, ko ste ga poklicali. Kljub temu je bil zelo vesel, da je bil izžreban. Še bolj sem zadovoljna sama, saj se še ni zgodilo, da bi prejela tako lepo nagrado, čeprav pogosto sodelujem. Tokrat je res veliko uporabnih stvari,« je dejala Poldka Vovk, upokojena šivilja, rojena v bližnjem Laporju, ki je 28 let delala v Mariboru, bila nekaj časa na zavodu za zaposlovanje in se potem upokojila. Prejema le nekaj več kot 300 evrov pokojnine, a si predvsem želi dobro zdravje, preostalo pa nekako bo, pravi. Mož Rudi, ki je bil poslovodja domače mlekarske trgovine, se je rodil v bližnjem naselju Kostanjevec, z izbranko, s katero je poročen že 53 let, pa sta si dom uredila v neposredni bližini središča Slovenske Bistrice.



Sin Robert in hčerka Mojca sta ju razveselila s po dvema vnukoma, in sicer Črtom, Evo, Juretom in Zajo. Prav vnukom bo pripadel največji kos darilnega paketa, v katerem so Teekane ledeni čaji ter steklenička v srajčki, pa svetla pitna voda Dana, Danina Zero lubenica, smoothie hruška in limonada, začimbe Kotanyi, od popra v zrnju do mešanice za čevapčiče, pa bon za 20 evrov za Meso Kamnik (Anton), verjetno pa jim bo še najbolj všeč majhen, vodoodporen in trpežen zvočnik JBL GO2. Babica Poldka pove, da je Črt prav ob našem obisku praznoval 12. rojstni dan, pred tem pa je praznoval tudi njen Robert. »Ker je Črt na morju, bomo skupno praznovanje obeh pripravili po njihovi vrnitvi domov. Gotovo bo zelo veselo, kot je vedno, ko smo vsi skupaj, tokrat pa še dodatno, ker bomo praznovali tudi to, da smo bili izžrebani in smo dobili nagrado Slovenskih novic, naročniki smo že od začetka izhajanja pred tridesetimi leti,« nam razloži prijetna Poldka, ki je povedala, da imajo dobrega raznašalca Novic, tako jih pogosto prebira že po tretji uri zjutraj.



»Preberem tako rekoč vse, mož ima predvsem rad zadnjo stran pa lokalne prispevke, nato se loti enigmatike,« je še povedala. O. B.

