Pokukali so v špajzo in bili navdušeni (FOTO)

Vaščani naselij pod Krvavcem so ustvarjalni in družabni, zato so člani KUD Pod lipo iz Adergasa in pa gospodinje iz Adergasa, s Trate, iz Velesovega in Praprotne Police letos že sedmič pripravili prireditev Pokukajmo v špajzo.

Rdeča nit je bila predstavitev zelja in Miklavževe peke. Zelja zato, ker se na bližnjih poljih pogosto druga ob drugi bohotijo zeljne glave, Miklavževe peke pa seveda zato, ker začetek decembra tradicionalno mineva v znamenju obiska prvega od dobrih mož. Sedemnajst gospodinj je predstavilo ozimnico, okusne marmelade, sadne sokove, posušeno sadje, potice in mesnine: na mizah so zadišali pečena jabolka, domača salama, napitki iz aronije, skuta, mladi sir, pašteta, gobova in mešana, veliko vrst kruha in pisana zbirka piškotov. Obiskovalci, ki so dvorano v Adergasu napolnili do zadnjega kotička, pa so lahko vse dobrote tudi brezplačno pokusili.

Veselje ob dobrotah

V goste so povabili tudi Bvažetovo mamo iz Češnjevka, da je zbranim povedala vse o pridelavi in kisanju zelja, česar se je prvič lotila z zdaj že pokojnim možem. Danes mladina pridno nadaljuje njuno delo, postali so namreč veliki pridelovalci kislega zelja. Okusno zelje sta pripravili tudi Francka Čebašek iz Velesovega in njena snaha Jana, in sicer po receptu stare mame. Mlada gospodinja je pripravila zelnico, burek z zeljem in torto z zeljem. Manjkali niso niti ajdovi žganci in kruh iz krušne peči. Zelje je v segedin golažu pripravil Marjan Kepic, ob koncu mu je ostala prazna posoda, saj so okusno jed v celoti pospravili.

Njegova žena Marinka je oblikovala parkeljne, zelo suhe, menda zato, ker v peklu ni veliko hrane in zato ne morejo biti debeli. Miklavževe dobrote so se sicer ponujale z vseh miz v dvorani, vsaka gospodinja pa ima svoj pristop k pripravi testa in oblikovanju figuric. Včasih so se pečenih izdelkov otroci neizmerno veselili, saj ni bilo take ponudbe kot danes. V peharju, ki je stal na mizi na Miklavževo jutro, so bili jabolko, pečeni parkeljni, nekaj piškotov in rokavice ali nogavice, ki so jih mame doma spletle za otroke. Današnji časi se ne morejo primerjati s takratnimi, veselje otrok ob prejetih dobrotah pa je še vedno prisotno.

Gospodinje so pripravile tudi pečene krvavice, sokove, medico, ajdove žgance in obilo piškotov. Med njimi so bili črni vražički, miklavžki, piškoti, okrašeni z barvnimi prelivi, pa tudi ocvirkova potica in rožičevo pecivo. Prijetni vonj po domačem kruhu se je mešal z okusnimi mesnimi dobrotami. S številnimi domačimi dobrotami se je predstavila tudi Mlačeva kmetija. Skratka, za vsakogar se je našlo nekaj in sleherni obiskovalec je bil navdušen nad delom in domiselnostjo gospodinj. Prireditve se je udeležil tudi velesovski župnik Slavko Kalan, navdušen nad organizacijo in ponudbo.

Program so popestrili člani domačega kulturnega društva Pod lipo Adergas, odigrali so skeč o kosilu z zeljem, zaigral je harmonikar Matic. Vsako gospodinjo in njene izdelke je predstavila Angelca Maček in navzoče povabila na pokušino in prijetno druženje. Pohvalo vsem sodelujočim je izrekel tudi predsednik KUD Pod lipo Adergas Franci Sirc.