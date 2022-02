Poklonili so se pokojnemu majorju

Po 27 letih izvajanja prireditve, ki temelji na športnem druženju, smučarski in strelski tekmi ter utrjevanju vezi na obrambno-samozaščitnem področju, so organizatorji v soglasju s krovnimi organizacijami objavili, da po lanski prekinitvi zaradi covida-19 tekmovanje na Golteh tokrat prvič nosi ime 1. memorial Rudija Ževarta.

Najprej so se izkazali kot smučarji.

Lani umrli major Slovenske vojske iz Velenja je bil med prvimi pobudniki, ki so pred več kot četrt stoletja predlagali in organizirali tekmovalno srečanje na državni ravni.

Z vrha Belega zajca do Morave

Minulo soboto je tako Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje v sodelovanju z Območnim združenjem slovenskih častnikov (OZSŠ) iz Šaleške doline ter s Slovensko vojsko – garnizonom vojašnice v Celju priredilo slovensko smučarsko in strelsko prvenstvo. Udeležilo se ga je 87 tekmovalcev, od tega tri članice iz OZSČ Laško.

Tekmovanje je potekalo na 1350 metrov dolgi progi za smuk Beli Zajec z višinsko razliko 200 metrov, streljanje z MKP pa na strelišču Morava, v neposredni bližini lani pogorele Mozirske koče. Dvojno tekmovanje so strokovno omogočali člani ekipe smučarske šole Timing Golte, Alojz Zupanc z ekipo, logistična enota SV iz vojašnice Celje ter smučarski center Golte. Za vse priprave so poskrbeli prvi organizator, stotnik Janko Avberšek, predsednik OZVVS Zdenko Berložnik ter predsednik OZSČ Matjaž Klemenčič s sodelavci.

Tudi tokratno tekmovanje se je začelo na vrhu smučarske sedežnice Stari stani, s startom na progi Beli zajec in s ciljem v Moravi pri kapelici Kristusa dobrega pastirja. Pred smukom je bil omogočen ogled proge, za varnost je bilo kljub dokaj zmrznjeni smučini dobro poskrbljeno. Po spustu je vseh 87 tekmovalcev prismučalo do tabora strelske enote.

Generalmajor SV Ladislav Lipič FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Tam so pripadniki SV opravili natančno evidenco, seznanili strelce s strogimi varnostnimi napotki in jih podučili o ravnanju z MK puško. Večina odličnih strelcev je tako opravila del taktičnega urjenja, ki je poleg krepitve telesne kondicije še druga pomembna prvina srečanja. Po obeh tekmovanjih sta se zvrstila prosto smučanje ter druženje pripadnikov različnih vojaških in veteranskih organizacij ter ekip pri hotelu Golte. Tam so se sestali tudi nekateri starešine Zveze vojnih veteranov in Slovenske vojske, z njimi tudi tokrat predsednik Zveze VVS generalmajor Ladislav Lipič.

Najbolj so se izkazali Med ekipami (po 3 tekmovalci) SV so se uvrstili na 1. do 3. mesto 15. PVL, LOGBR in OZSČ Ajdovščina. Solidno je nastopila tudi edina ženska ekipa OZSČ Laško. Veteranske ekipe: 1. OZVVS Mežiška dolina (osvojili so prehodni pokal za skupno zmago), 2. OZVVS Zasavje 1 ter 3. Zgornja Gorenjska. V seštevku smuka in streljanja so bili najuspešnejši: Aleš Ogrinc, Aleš Bric (oba 15. PVL) in Janez Podgornik (Vojaško vadišče EVVSP).

»Kljub težkemu času preživljanja epidemije je srečanje in tekmovanje pomembno izvesti, če so zagotovljeni vsi ukrepi za varno izvedbo, in s tem povečevati taktično usposobljenost ter druženje med častniki, vojaki ter drugimi pripadniki SV in veterani. Ekipa članov ZVVS iz Šaleške doline je dobro izurjena ob dolgoletni tradiciji. Pokazali so, da so vredni zaupanja, pohvale in čestitke za odlično opravljeno delo. Videti je, da so se za prvi Ževartov memorial še posebno dobro pripravili,« se je organizatorjem in udeležencem poklonil generalmajor.