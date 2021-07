Poklonili so se mu z zlatim redom časti

Zbrani so se z veseljem postavili za zgodovinski posnetek.

Je zadnji izmed ustanovnih članov Konzulata za Slovenijo, ki v njem nepretrgoma deluje tri desetletja.

V Legaturi Maribor – Podravje, Konzulata za Slovenijo Evropskega reda vitezov vina so počastili svojega ustanovnega člana, upokojenega vinogradniškega strokovnjaka mag.. Podelili so mu eno najvišjih redovnih odlikovanj – signum honoris/zlati red časti, ki ga omenjeni vinski viteški red podeljuje tako redko, kot so v zadnjem obdobju redke recimo trgatve grozdja za pridelavo ledenih vin.Boris Beloglavec se je rodil 26. decembra 1929 v Mariboru in otroštvo preživel v idiličnem kraju na Kozjaku, ki so mu tedaj rekli Sveti Križ, danes Gaj nad Mariborom. Tam je obiskoval osnovno šolo in se leta 1944 v mestu ob Dravi vpisal v vinarsko in sadjarsko šolo. Po vojni je maturiral na gimnaziji in kasneje diplomiral na agronomski fakulteti v Ljubljani. Študijsko prakso je konec petdesetih let opravil pri utemeljitelju visoke vzgoje vinske trtev Kremsu pri Dunaju. Med drugim je bil tehnolog za sadjarstvo in vinogradništvo pri Kmetijskem gospodarstvu Pohorje, vodja vinogradništva pri Agrokombinatu Maribor, tri desetletja sodelavec Kmetijskega zavoda v Mariboru in med letoma 1962 in 1969 prvi vodja obrambe pred točo v Sloveniji. Od ustanovitve leta 1991 je tudi član Konzulata za Slovenijo Evropskega reda vitezov vina.Je zadnji izmed ustanovnih članov Konzulata za Slovenijo, ki v njem nepretrgoma deluje tri desetletja. Red mu je podelil, prvi prokonzul za Slovenijo in senator ob prisotnosti članov Sveta Konzulata za Slovenijo in legature Maribor – Podravje, ki jo vodi. V slovesnih nagovorih odlikovancu smo slišali vrsto hvaležnih ocen njegovega dela in morda najbolj laskavo: »Hvala, ker si nam vzor.« Slovesne podelitve sta se udeležila tudi mariborska vinska kraljicater, skrbnik najstarejše trte na Lentu, ki je dogodek tudi povezoval. Zbrane pa je z glasbenimi nastopi navduševal viteški kolegaVitezi evropskega reda vitezov vina negujejo in ohranjajo raznolikost evropske kulture vina, ob tem pa si s prostovoljnim, splošno koristnim, neprofitnim delom in številnimi dobrodelnimi dejavnostmi prizadevajo tudi za splošen napredek na kulturnem in znanstvenem področju. Redovne slovesnosti so povezane z blagoslovom vina in spoštovanjem krščanskih vrednot, posebna skrb pa je posvečena negovanju visokih vrednot duhovne odličnosti in plemenitega viteškega prijateljstva.