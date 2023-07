Pojedel za 8 kilometrov klobas (FOTO)

Srečanj in praznovanj poleti ne manjka, tako smo bili povabljeni na druženje z domačimi, nekdanjimi sodelavci, gasilskimi tovariši, sosedi in prijatelji, ki ga je ob svoji 80-letnici pripravi Franc Rojko iz Oseka pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah.

Čas najraje preživlja z družino.

Nekdanji gasilec je pripravil kar dvojno srečanje. Najprej je na željo otrok in vnukov v Gostilni Urška v Plitvici pri Apačah gostil družino in prijatelje, srečanje pa so pospremili številni stiski rok, obujanje spominov in ganljivi nagovori. Za veselo razpoloženje je poskrbel Duo iz Prekmurja, ker pa se je Franc rodil točno opolnoči, so mu gostje zapeli še napitnico in slavje nadaljevali do jutranjih ur. Že dan pozneje je praznovanje nadaljeval s sodelavci, šoferji pri Transportnem podjetju Špedtrans v Mariboru.

Franc je ponosen na svoje življenje in dosežke.

Nazdravljali so v zelenem okolišu Lovskega doma družine Štajnfelzer v Oseku, kjer so se spominjali službenih poti s tovornjaki po Evropi in Aziji. Slavljencu je pod vodstvom harmonikarja Andreja Dvoršaka napitnico zapel cerkveni pevski zbor Sv. Frančišek iz Sv. Trojice, pri tem se mu je Dvoršak zahvalil tudi za pomoč pri nabavi cerkvenih orgel, ki stojijo v domači cerkvi. Srečanja se je udeležil tudi župnik, pater Bernard Goličnik, slavljencu je na harmoniki zaigral nekdanji šef v Špedtransu Jože Kobler, zapel pa nekdanji sodelavec Jože Golob. Franc je goste razvajal z domačim mesom, piščance in prašiča je namreč redil doma sam, za peko pa je poskrbel Marjan Rokavec. Ker je Franc odličen vinogradnik, so gostje nazdravljali z vrhunsko kapljico, slavljenec pa se je med zabavo tudi zavrtel z ženo Irmo.

Bogato so ga obdarili.

Pomemben člen skupnosti

Franc se je rodil 9. julija 1943 v Brengovi. Po osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Cerkvenjaku, se je izuril za traktorista in se zaposlil v tedanji KZ Cerkvenjak. Nato je bil poštar v Mariboru, potem pa 30 let delal kot voznik tovornjaka v Transportnem podjetju Špedtrans v Mariboru, kjer je prevozil številne poti po vsej Evropi, peljal pa se je tudi do Turčije in Pakistana. V tem času je, kot se je pošalil, pojedel za osem kilometrov klobas! Leta 1966 si je ustvaril družino in si v Oseku z Irmo ustvaril dom. V zakonu so se jima rodili sinova Zdenko in Drago ter hči Alenka.

Slavje s sodelavci in prijatelji je potekalo ob lovskem domu.

Danes ju razveseljujejo številni vnuki in pravnuki. Kar 25 let je kot predsednik vodil PGD Osek, ki je bilo pod njegovim vodstvom vseskozi gonilna sila družbenega življenja v kraju. Ob tem je bil osem let predsednik tedanje KS Sv. Trojica. O slavljencu veliko povejo tudi besede vnukinje Sabine, ki je dejala: »Ko si prišel v pokoj, si želel uresničiti mnogo želja. Želel si si postaviti šofersko kabino na lipi pred hišo, ker se v kabini najlepše spi. Želel si si, da bi bil en dan carinik in en dan policist. Nič od tega ti ni uspelo. Uspelo pa ti je, da si dočakal 80 let, obkrožen s svojo ženo, otroki, vnuki, pravnuki, sorodniki in prijatelji. Dokaz, da te imamo radi, je to, da smo se danes v tolikšnem številu zbrali, da proslavimo tvoj rojstni dan.«

Z Irmo sta se tudi zavrtela.

Goste pa je Franc med drugim nagovoril: »Nimam besed, s katerimi bi izrazil zadovoljstvo, da ste s svojim obiskom počastili moj življenjski jubilej. Ko vidim, koliko prijateljev imam, sem srečen. Prav zato se vsem zahvaljujem za obisk. Ne bom vsakega posebej našteval, bilo bi predolgo. Moram pa se posebej zahvaliti Andreju Dvoršaku in pevskemu zboru Sv. Frančišek ter Jožetu Koblerju, ki ste mi pripravili lepe trenutke v jeseni življenja. Zahvala gre tudi vsem, posebno moji družini, ki so pripravljali to dvojno veličastno srečanje, ki mi bo ostalo za vedno v spominu.«

Zapeli so Francijevi sodelavci in prijatelji.

Slavljenec nam je zaupal, da mu ob vsem, kar počne, nikoli ni dolgčas. Tudi danes ne, saj z zadovoljstvom vsak dan prebira tudi Slovenske novice.