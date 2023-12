Krčenje do konca? Na RTV-ju se ukinjata Panorama in Magnet, sodelavci v strahu in negotovosti

Poročali smo že, da so razmere na RTV Slovenija vse prej kot rožnate. Tako je denimo direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat že napovedala določena krčenja in dodala, da v pripravi programsko-produkcijskega načrta za leto 2024 vlada totalna kriza.

Sicer naj bi deloma finančne težave na RTV Slovenija omilila finančna pomoč vlade, saj namerava Golobova vlada za financiranje programov za narodnosti za letos zagotoviti dodatnih pet milijonov evrov, prihodnje leto pa 10 milijonov evrov.

A očitno brez krčenj ne bo šlo, zato se je oglasil Kolektiv Uredništva informativnih oddaj na TV SLO 2.

Ukinjata se Panorama in Magnet

Tako pravijo, da so prejeli novico, da se na TV Slovenija ukinjajo edine slovenske televizijske novičarske oddaje o gospodarstvu, kriminalu, znanosti, zdravju in zabavi. Prav tako so nas obvestili, da se ukinjata dnevnoinformativni oddaji Panorama in Magnet. Skupaj naj bi ukinili kar 7 informativnih oddaj, ki so vsak dan na sporedu na TV SLO 2.

Predlog sprememb pomeni škodo ne le za javno televizijo, temveč za ves slovenski družbeni prostor.

»Sporočamo vam, da v uredništvu nasprotujemo ukinitvam in napovedim o odpuščanju naših honorarnih sodelavcev. Med tem, ko vodstvo RTV Slovenija z novim programsko-produkcijskim načrtom 2024 načrtuje zaposlitve novih honorarnih sodelavcev, verjamemo, da ni upravičenih razlogov, da bi naši honorarni sodelavci po 1. januarju 2024 ostali brez pogodb. Opozarjamo, da brez kakršnih koli informacij naši sodelavci ostajajo v negotovosti. Ne vedo, ali bodo res izgubili službe, ne vedo, ali jim bodo podaljšali pogodbe, v negotovosti so tudi njihove družine.«

Ob tem nasprotujejo tudi radikalnemu krčenju športnega in kulturnega programa in sodelavcem izražajo podporo. »Strinjamo se z njihovimi opozorili, da je TV Slovenija največja kulturna institucija v državi in kot takšni smo gledalcem dolžni zagotavljati ukinjene vsebine, ne zgolj pristajati na zniževanje standardov slovenske javne televizije.«

Kolektiv Uredništva informativnih oddaj na TV SLO 2 poziva vodstvo, da ohrani informativne oddaje. FOTO: Tomi Lombar, Delo

Zato pozivajo vodstvo Televizije Slovenija, da ohrani informativne oddaje na TV SLO2, kulturne in športne oddaje in se odpove odpuščanju honorarnih sodelavcev, ki sodelujejo pri nastajanju oddaj.