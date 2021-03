Pogovor z Matejo Logar, ki ga morate prebrati še pred zapiranjem države

Bojana Beović FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Bojana Beović: Pri epidemiji gre za različne težave, tudi osamljenost, stiske ljudi

Zakaj po treh dneh zapiranje države spet omogočamo prehajanja mej statističnih regij in zakaj potem spet zaostrujemo ukrepe? Ali niso potem tisti trije dnevi izgubljeni? To so vprašanja, ki smo jih zastavili tudi Bojani Beović, infektologinji, predsednici Zdravniške zbornice Slovenije, in predhodnici Mateje Logar.



»Pri epidemiji gre za različne težave, tudi osamljenost, stiske ljudi. Ta možnost druženja za praznično nedeljo je namenjena prav lajšanju takih težav, Skupina se je s tem strinjala oziroma predlagala,« je odvrnila. Po njenem strokovnem mnenju vsak dan, vsak prekinjen tvegan stik zmanjša število obolelih in tako naprej. »Ljudje bodo sicer z drugo družino lahko samo v nedeljo, ali je kakšna sprememba? In če bo tu prišlo do tveganega stika, dobo z veliko verjetnostjo do naslednje nedelje že zboleli in se omejili. Vsekakor gre za tako imenovano mitigacijo, blaženje situacije, nič dokončno učinkovitega.«

Slovenija se znova zapira. Zaostrovanje ukrepov bo trajalo do vključno 11. aprila, nato pa sledi ponovna sprostitev oziroma povratek k dobro znanemu semaforju. Ob številnih izjemah, ki so jih tokrat pisci vnesli v odlok, ne bo tako hudo, kot je bilo prejšnjikrat. No, če odmislimo, da so omejili gibanje na regije in izstop iz države ter zaprli vrtce in šole (ja, obstajajo izjeme, vendar se tokrat ne bomo spuščali v to). Ne glede na prej omenjene omejitve, si bo čas mogoče krajšati z nakupovanjem v živo. Seznam tistih trgovin, ki bodo odprte, je tudi na naše presenečenje vse daljši. Če smo bili ob prejšnjih zapiranjih države vajeni omejitev, da je mogoče kupiti zgolj nujne stvari, ostalo pa prek spleta, bomo tokrat lahko kupovali tudi tehniko, celo pohištvo. Ja, v živo.Prek elektronske pošte smo na hitro izmenjali nekaj besed z vodjo strokovne skupine, ki na področju covid 19 svetuje vladi,. Najbolj nas je zanimalo, zakaj imamo med zapiranjem države (javnosti je verjetno bližjih angleški izraz lockdown) en dan sprostitve in če že nedelja mora biti namenjen druženju, zakaj potem nismo začetek tako imenovanega lockdowna prestavili na 5. april.Večina okuženih zboli v 5 dneh od okužbe (razpon 2 do 7 dni).Kar sem vam napisala, velja za večino, kot vidite iz podatkov (op.p.: priložila je zaslonski posnetek iz revije JAMA), zboli v 11,5 dni po izpostavitvi 97,5 odstotka ljudi, to je bil razlog za skrajšanje karantene iz 14 na 10 dni, ker na ta način »zgrešimo« zelo malo oseb.Mislim, da sem vam s tem odgovorila (op.p.: odgovor v predhodnem vprašanju) že tudi na vprašanje zakaj je karantena 10 in ne 7 dni.Ker je situacija sedaj drugačna kot je bila decembra, ko so bila vsa druženja prepovedana, predvidevamo, da se bodo v nedeljo družili predvsem tisti, ki se družijo tudi sedaj in to ne bo dodatno vplivalo na poslabšanje stanje. To je seveda ponujeno samo kot možnost, seveda pa se nikomur ni potrebno družiti 4. aprila, če si tega ne želi.Datum je bil usklajen s strani strokovne skupine in MZ.Prekinitev je predlagala strokovna skupina. Situacija je drugačna kot decembra, ko je bilo že več tednov prepovedano druženje, tokrat je druženje dovoljeno do danes in predvidevamo, da se bodo v nedeljo družili samo tisti, ki so se večinoma družili že do sedaj, zato ne pričakujemo večjega porasta na račun nedeljskega druženja.Idealno bi bilo lockdown začeti že 29. marca, vendar smo zaradi potrebnih prilagoditev preložili na 1. april.Ker smo želeli čim prej začeti z lockdown-om in pred 1. aprilom tehnično ni bilo izvedljivo, sicer bi začeli že 29. marca, tako pa smo se odločili tudi zaradi gospodarstva za obdobje med 1. in 11. aprilom.