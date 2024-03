Poglejte, v katerem podjetju bo regres višji od 2362 evrov

Javni uslužbenci so že ta mesec na račun že prejeli regres za letni dopust. Zaradi dogovora med vlado in sindikati so ga prejeli prej kot običajno. Regres javnih uslužbencev letos znaša 1253,90 evra, kar je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Po tem zakonu je namreč delodajalec dolžan delavcu s pravico do letnega dopusta izplačati regres najmanj v višini minimalne plače.

Regres za letni dopust pa bo v mnogih podjetjih višji od tega, ki so ga prejeli javni uslužbenci. Najvišji neobdavčen regres po poročanju 24ur trenutno znaša 2348 evrov. Ta znesek so na svoje račune že prejeli zaposleni v NLB. Enak znesek si lahko obetajo tudi zaposleni v podjetju Salus ter zaposleni v državnem Telekomu. Še višji znesek pa naj bi razveselil zaposlene v podjetju Eles. Končnega zneska še ni, so pa potrdili, da bo letošnji regres višji od lanskega, ki je znašal 2362 evrov.

V podjetju Belektron, ki je v lasti enega najbogatejših Slovencev – Boštjana Bandlja, bodo konec maja prejeli 2200 evrov. Enakega zenska se bodo razveselili tudi zaposleni v Zavarovalnici Sava. Regres v Darsu bo višji od 2170, v podjetju Goodyear Slovenija pa bodo aprila izplačali regres v višini 2144 evrov.

Trgovci Spar, Lidl in Trgovine Jager bodo zaposlenim regres dvignili na 2000 evrov. Enak znesek bodo izplačali tudi zaposlenim na Pošti Slovenije in Steklarne Hrastnik. 3255 zaposlenih na Petrolu je dobilo regres v višini 1850 evrov.

»Lepi zneski. Škoda, da nimamo vsi teh zneskov,« je zneske komentiral televizijec Edi Pucer.