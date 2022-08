Poglejte, kje si domačini in turisti gasijo žejo (FOTO)

»V Ljubljani širimo mrežo pitnikov in fontan s pitno vodo, ki se še kako prileže v vročih poletnih dneh,« so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. »Tako smo nedavno postavili še tri nove pitnike, in sicer na prenovljenem Trgu mladinskih delovnih brigad, v parku Tivoli pri mini golfu, kjer smo obnovili fontano in njeno okolico, ter na Cesti v Gorice. Skupno se danes v Ljubljani lahko odžejamo in osvežimo pri 51 pitnikih in petih fontanah s pitno vodo.«

Čeprav so Trg MDB celovito obnovili že konec lanskega leta, ga od takrat dopolnjujejo z novostmi, ki omogočajo še prijetnejšo uporabo prostora. »Zasadili smo dodatno ozelenitev – trajnice in grmovnice – in namestili nov, vizualno dovršen pitnik v obliki črke C. Oblikoval ga je mag. Primož Pugelj, akademski kipar, ki je o njegovi krožni obliki dejal, da simbolizira pot, ki ima zgodovinski pomen povezovanja Trsta in Dunaja. Na tem mestu je namreč nekoč potekala cesta, ki je povezovala omenjeni mesti,« pravijo v MOL.

Sovpada s celostno podobo

Oblika pitnika sovpada tudi s celostno podobo trga, kjer se pojavljajo krogi in zavite linije. »Kiparski detajl pitnika je viden kot spodnji del obraza, skozi katerega priteka voda, in je hkrati korito, kjer voda tudi odteka. Zgornji detajl pitnika pa je v postavitvi obraz, ki je obrnjen proti spodnjemu obrazu oziroma delu pitnika,« je opisal avtor, ki je kipu dodal še nekaj lastnosti: »Je uporaben eksponat, ki omogoča vstopanje vanj, prehajanje, obhod, lahko kot kulisa za igro.«

Trg so obogatili še s postajališčem novega sistema za izposojo električnih koles. Prenovili so tudi parkirišče za osebna vozila in motorna kolesa na delu Trga MDB ob Groharjevi ulici, kjer so uredili parkirna mesta za električna vozila s polnilnico in za gibalno ovirane osebe.

Osredotočili so se na moderno obliko. FOTO: arhiv MOL

Po obnovi fontane Deček s skledo in vodnjaka Žaba v Tivoliju so končali še obnovo fontane ob kotalkališču in športnih igriščih v parku Tivoli, ki jo je okoli leta 1965 zasnoval arhitekt Marjan Božič. Pri igrišču za mini golf so postavili nov pitnik.

Skok v bazen

»Zavetje pred vročino najdemo tudi v mestnih gozdovih, parkih in na drugih zelenih površinah, ki jih v Ljubljani ne manjka,« dodajajo v MOL. »Vabljeni na sprehod na Rožnik, Šišenski hrib, v Mostec, Zajčjo dobravo ali pa na Golovec in Šmarno goro. Veliko sence boste našli tudi v največjem mestnem parku Tivoli ter na drugih zelenih površinah, do katerih je le nekaj korakov.«

V Ljubljani se lahko osvežimo pri 51 pitnikih in petih fontanah s pitno vodo.

Poletno osvežitev lahko poiščete tudi na mestnih kopališčih Kodeljevo in Kolezija. Na Koleziji lahko zaplavate od ponedeljka do petka od 6. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 9. do 22. ure. Kopališče obsega olimpijski in otroški bazen, čofotalnik, masažni bazen ter obbazensko ploščad z lesenimi ležalnimi tribunami. Ob bazenih so še športnorekreacijske površine, mize za namizni tenis, košarkarsko igrišče ter igrišče za odbojko na mivki. Kopališče Kodeljevo pa je odprto od ponedeljka do petka od 9. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 9. do 20. ure. Imajo plavalni ter otroški bazen. Ob olimpijskem je tribuna, na kopališču so tudi otroško igrišče in travnate površine za igre z žogo.

Osvežitev lahko poiščete tudi ob Ljubljanici in Savi, kjer so uredili plaži Sava oziroma Muste.

Kopališče Kodeljevo iz zraka FOTO: Primož Hieng