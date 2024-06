Poglejte, kdo je nova Golobova okrepitev

Vlada je nekdanjega okoljskega ministra in kandidata Gibanja Svoboda na letošnjih volitvah slovenskih poslancev v Evropski parlament Jureta Lebna na današnji dopisni seji imenovala za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Zadolžen bo za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami, so sporočili z vlade.

Leben, ki mu na volitvah ni uspel preboj v Evropski parlament, bo tako sodeč po področjih, ki jih bo pokrival, med drugim očitno zadolžen tudi za nekatere naloge, ki jih je do nedavnega opravljala Maksimiljana Polak. Ta je kabinet premierja Goloba zapustila sredi maja.

Pet državnih sekretarjev v kabinetu, Melita Župevc odhaja v kratkem

V Golobovem kabinetu so državni sekretarji trenutno še Maša Kociper, ki je zadolžena za odnose z DZ, Igor Mally, ki je zadolžen za evropske zadeve, Nataša Lužar, ki bdi nad medgeneracijskim dialogom in stanovanjsko politiko, Vojko Volk, ki pokriva mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost, in Danijel Levičar kot državni sekretar za nacionalni jedrski program.

Kabinet bo kmalu zapustila Melita Župevc, ki je bila kot državna sekretarka zadolžena za strateško komuniciranje, predsednica republike pa jo je na predlog vlade pred dnevi imenovala za vodjo slovenskega predstavništva pri ZN in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju.