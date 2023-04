Poglejte, katero ministrstvo razpisuje 250 pripravniških mest

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v uradnem listu objavilo dva razpisa za skupaj 250 klasičnih pripravniških mest v vrtcih in v šolah v šolskem letu 2003-2024. Za vrtce je razpisanih 80 pripravništev s sklenitvijo delovnega razmerja za polni delovni čas, za šole pa 170 pripravniških mest, so danes sporočili iz ministrstva.

Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta v dveh oziroma treh sklopih. S prvim sklopom razpisuje skupaj 80 pripravniških mest v vrtcih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, in sicer 50 pripravniških mest za delo vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnika vzgojitelja in 30 pripravniških mest za vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v vrtcih oziroma šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Do 26. aprila

S tretjim sklopom pa razpisuje 170 pripravniških mest za učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Za razpisana pripravniška mesta v vrtcih se lahko kandidati prijavijo do 26. aprila, rok za prijavo na javni razpis za pripravniška mesta v šolah pa do 26. maja.

Kot še sporočajo z ministrstva, bodo v vzgojno-izobraževalnih zavodih pogodbe o opravljanju pripravništva z izbranimi kandidati sklenili najkasneje do 31. avgusta, pripravništvo s sklenjenim delovnim razmerjem za polni delovni čas pa bodo začeli opravljati 1. septembra.