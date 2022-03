Poglejte, kako so penino po petih letih dvignili iz morja (FOTO)

Vinogradniško-vinarska kmetija Rebula iz Brestovice pri Komnu – Dušan in Vida Rebula sta leta 2019 predala vajeti sinu Romanu – že od leta 1993 polni penine izključno po klasični metodi. Nekaj posebnega pa je prav gotovo penina malvazije, ki so jo pred skoraj petimi leti potopili v morje pri Strunjanu.

Školjke so obrasle steklenice.

Pred kratkim pa so v prisotnosti strokovnjakinje za vinogradništvo Majde Brdnik iz sežanske enote novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda iz globine 24,5 metra potegnili 220 steklenic, obraslih s školjkami. Steklenice penine, ki so jo poimenovali Anastazija, bodo pripravili za trg in so namenjene ne le prodaji, ampak tudi promociji Krasa in kraških vinogradnikov in vinarjev.

Začela sta s tisoč trsi

Kras sicer najbolj slovi po teranu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem. In prav ta osnova je tudi ponudila pridelavo prvih rdečih penin pri nas. Danes je na Krasu več kot 10 peničarjev, ki dosegajo odmevne rezultate na domačih in tujih ocenjevanjih. Ena od njih je družina Rebula, ki prideluje bele (malvazija, vitovska grganja), rose in rdeče penine.

Nazdravili so.

»Z ženo Vido, ki je doma z Lokvice pri Opatjem selu, sva leta 1976, ko sva se tudi poročila, nasadila tisoč vinskih trsov, zdaj se naše posestvo razprostira na površini dveh hektarjev. Kmetijo, ki je bila prej samooskrbna, smo tako preusmerili v vinogradniško. Prvo penino, iz malvazije, smo napolnili leta 1993 po klasični metodi in jo poimenovali Br'stovska penina, danes je znana kot Anastazija. Na trg smo jo dali leta 1997. Ker je bila odlično ocenjena, smo se odločili, da bomo širili stekleničenje. Naslednjih šest, sedem let smo začeli polniti vitovsko, pozneje še rose in nazadnje še teran za penino. Leta 2018 smo napolnili prvo penino iz rebule, ki bo šla v prodajo prihodnje leto. Naš paradni konj pa je seveda teran, za katerega smo dobili vrhunske ocene v Gornji Radgoni, Ameriki, Franciji in drugod,« pripoveduje Dušan Rebula, ki je skupaj z Romanom tudi član Konzorcija kraških pridelovalcev terana in Društva vinogradnikov in vinarjev Krasa.

Nagrajeni teran

Dodaja, da imajo že od leta 1990 kraško osmico, ki privablja goste od blizu in daleč. Lani je bil njihov teran najbolje ocenjeni teran na vinskem sejmu v Gornji Radgoni, na jubilejnem 50. prazniku terana in pršuta v Dutovljah so prejeli pokal za zmagovalno vino, izbrani teran pa je bil leta 2018 in 2020 županovo vino v občini Komen. Kmetija se ponaša tudi s kraljico terana, to je postala hčerka Martina Rebula, ki se je pred leti poročila z znanim vinarjem Alanom Kristančičem iz Goriških brd.

Hoteli smo popestriti svojo ponudbo. Najprej smo dali steklenice v domači vodnjak in pomislili, zakaj pa ne v morje.

Roman, ki se mu je pri delu na kmetiji pred dvema letoma pridružila še partnerica Andreja Gabrijelčič iz Kanala, pa pojasni, zakaj so se odločili dati steklenice penine v morje. »Hoteli smo popestriti svojo ponudbo. Najprej smo dali steklenice v domači vodnjak in pomislili, zakaj pa ne v morje. V začetku leta 2017 smo potopili 220 steklenic malvazije letnika 2015. Načrtovali smo, da bodo tam ostale dve leti, a se je čas zaradi znanih zdravstvenih razmer podvojil. Tu so penine zorele vse do letos, ko smo to čudo, polno odtisov življenj, dvignili iz morja in varno pripeljali domov.«

220 steklenic je ležalo na morskem dnu.

Zdaj bodo počakali, da se bodo steklenice razdišale oziroma izgubile vonj po morju, potem jih bodo ustrezno obdelali in degoržirali vino. Na trg ga bodo dali junija. Z njim bodo tudi razveseljevali goste na osmici, nekaj pa ga izvozili.