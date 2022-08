Poglejte, kako so na glavo leteli v Sočo (FOTO)

Po dveh letih premora je 31. skoke v Sočo odprla županja Kanala ob Soči Tina Gerbec. Občina je za tekmovanje poleg podjetja Salonit Anhovo prispevala največ, omembe vredni pa so tudi številni pokrovitelji, ki so prispevali svoj del k izvedbi tekmovanja. Organizatorji so ogled skokov odraslim zaračunali po pet evrov, za gledalce do 15. leta starosti pa je bil brezplačen.

Tudi med ženskami se najdejo junakinje. FOTOGRAFIJE: Moni Černe

»Letos smo oglede zaračunali, da pokrijemo stroške. Za delom stoji kakšnih 50 prostovoljcev, seveda pa ni vse brezplačno,« nam je povedala članica organizacijskega odbora Milena Pavlin. Kotizacije ni bilo, celotni nagradni denarni denarni sklad pa je obsegal približno 5000 evrov, nam je povedala Pavlinova. Turističnemu društvu (TD) Kanal ob Soči so pri organizaciji 31. skokov pomagali tamkajšnji prostovoljci in gasilci, ki so gasili tudi največji slovenski požar na Krasu in ki prevažajo pitno vodo, je na odprtju navedla županja.

Gledalce, prišlo je okoli 2500 ljudi, so pozdravili z mostu in poželi gromek aplavz hvaležnosti, prav tako prvoligaški odbojkarji Salonita Anhovo. Prireditev je vodil Bojan Makovec, tudi uradni napovedovalec poletov v Planici, žirijo pa so sestavljali Rok Knafelc, Jernej Klinar, Darjo Zimic, Borut Jurca, Anže Vinazza in srbski žirant Branko Bogičević.

Najboljši domačin je bil Domen Gabrijelčič, najmlajši tekmovalec pa 14-letni Ian Laharnar.



Skokov se je udeležilo 32 tekmovalcev iz osmih držav. Prvi so z meter in pol visoke deske skakali otroci do deset let, s štiriinpolmetrske otroci od enajst let, sledili so jim starejši s skoki na noge in lastovko s 17-metrskega mostu.

Samo ena tekmovalka

Skoki s 17-metrskega kanalskega mostu so potekali v treh disciplinah, skoku na noge, lastovki in figurativnih skokih. Rdeče vrtnice za srečo, ki jih je odvrglo 15 tekmovalcev in ena tekmovalka, so potapljači takoj umaknili, saj je za skakalce lahko usodna že ena sama slamica. Skakalci so si vzeli par sekund, da so se zbrali, potem so se s 17-metrske skakalnice pognali v globino, v Sočo, ki je imela kakšnih 23 stopinj. Dve seriji skokov z dvojno salto naprej in z vijaki nazaj so bili prava paša za oči. Občudovanja vreden pa je bil predvsem športni duh tekmovalcev, spodbujali so se pred slehernim skokom, navijali drug za drugega in sotekmovalcem bučno ploskali ob doskoku.

17 metrov v globino so skakali.



Po skoraj dvournemu skakanju, z vključenimi premori, je žirija ob pol sedmih zvečer razglasila najboljše. Zmago v figurativnih skokih je v Silkeborg na Danskem odnesel akrobatski skakalec, 44-letni Jimmy Anderssen, ki je dan prej osvojil naziv najboljšega na 12. odprtem prvenstvu Slovenije v skokih z velikih višin, v jezero na Mostu na Soči. Drugo mesto je šlo v Maribor, odličnemu skakalcu Alešu Karničniku, tretje mesto pa je zasedla edina ženska tekmovalka, ameriška potapljačica Laura Rose Dauffenbach. Slednja je dan prej osvojila tretje mesto v skokih v jezero. Veliki zmagovalec Andersen je z mislimi na Norveškem, kjer bo skakal čez dva tedna.

Odpadli le štirikrat Skoke prirejajo vsako leto od leta 1989, z izjemo leta 1991, ko je bila v Sloveniji osamosvojitvena vojna, leta 2002 so odpadli zaradi dežja, lani in predlani pa je organizatorjem načrte pokvarila pandemija koronavirusa.

»Zelo dobro se počutim, atmosfera je bila odlična, v čast mi je bilo, da sem lahko skakal v Sloveniji,« nam je povedal. Čeprav je za njim približno sto skakalnih tekmovanj, ti podvigi zanj še zdaleč niso rutinski. »Pred vsakim skokom je prisotne nekaj nervoze,« je povedal in še, da nikoli ni imel velikih poškodb, manjše, kot so bolečine v hrbtu ali gležnju, pa že. »Od skokov se ne da živeti,« je v smehu dejal učitelj športne vzgoje.

Priprave na leto 2023

Matej Pečnik in Martin Abram sta si v skokih na noge delila prvo mesto, tretji je bil Vedad Bašić iz Mostarja. Najboljši Slovenec je bil Primorec Matija Sivec, ki je pristal na sedmem mestu, nagrado za najboljšega domačina je za deseto mesto prejel Kanalčan Domen Gabrijelčič, za enajsto pa najmlajši skakalec z mosta, 14-letni Vipavčan Ian Laharnar. Evald Krnić iz Črne gore je zmagal v disciplini lastovka, drugi je bil Marko Pavlović iz Srbije, tretji Elvir Kovačević iz Bosne in Hercegovine.

V skokih na noge sta enako število točk osvojila Matej Pečnik in Martin Abram, v otroški kategoriji starejših pa je slavil Rok Pavšič, ki je v svoji kategoriji v soboto odnesel tudi zmago za skok v jezero na Mostu na Soči.

»Skoki so bili zelo uspešni, tako zaradi obiska kot zaradi udeležbe tekmovalcev,« nam je dejal predsednik TD Kanal ob Soči Branko Dolenc, ki je že v mislih pri skokih leta 2023, priprave bodo začeli februarja. Županja, ki je bila ena od tistih, ki so podelili priznanja in pokale, prav tako ni skrivala navdušenja. »Letošnji skoki so bili po dveletnem premoru še posebno privlačni. Pohvalila bi turistično društvo in vse prostovoljce, ki delajo za skoke. Občina jih sicer finančno podpira, a če ne bi bilo njih, tradicionalne prireditve ne bi bilo,« nam je povedala.