Poglejte, kako so blagoslovili prvo kapelico svete Korone (FOTO)

V muzeju na prostem v Lučah so pripravili blagoslov prve, svetnici Koroni posvečene kapelice iz lesa. Z duhovnim nagovorom ga je opravil domači župnik Viki Košec in dejal, da je to velika pridobitev za kraj, vso dolino in Slovenijo.

Župan Ciril Rosc je povedal nekaj o zgodovini nastanka etno parka ter se ob občinskem prazniku še enkrat zahvalil krajanom za korektno sodelovanje, kulturnikom in upokojencem pa zaželel prijetno bivanje ob urejeni vasici, ki je po svoje tudi simbol gorniške vasi v alpskem svetu Evrope, kar so Luče postale pred tremi leti.

Replika gostilne

Po športnih in kulturnih prireditvah, ki so se vrstile v okviru občinskega praznika, so odlično pripravili letošnji Lučki dan: postavili so stojnice s sejemsko ponudbo od štanta do štanta, organizirali prireditev zimski večeri v kmečki hiši, čebelarji so izvedli dan odprtih vrat čebelarskega centra Saša ter čebelarstvu in medičarstvu namenili dva štanta sredi vasi. Gostinci, nekatera društva ter krajani so ponudili nekaj značilne hrane in povabili na prav posebno druženje tako pred lokali kot na zasebnih vrtovih.

Pleničke so prale pri mrzlem studenc'.

Še posebno slovesno so se zbirali ob lovski maši z rogisti pri zavetniku sv. Hubertu v cerkvi sv. Lovrenca ter kasneje pri lovski koči. V cerkvi je Ana Strmčnik izvedla odmevni orgelski koncert, upokojenci so s petjem po vasi pritegnili Lučane ter goste, pri vlcerski bajti pa priredili prikaz nekaterih domačih opravil, zvrstili so se družabno popoldne z ljudskimi godci, srečanje z izročilom preteklosti in druženje ob preprostih zabavnih igrah (tudi za mlajše), izdelovanje košev ter pogostitev po naročilu.

Starejši so se pod vodstvom Marije Krivec izkazali pri odprtju gostilnice Na prodeh, kjer so v pristnem skeču predstavili zgodovino prodaje postrvi, nalovljenih v Lučnici in Savinji pred več kot sto leti, ko so jih prodajali na Kranjskem. Simbolno je to prikazano tudi v grbu in na zastavi občine Luče. Odprtje male replike gostilne je bilo sklepni del slovesnosti na prostem, ko je bil tudi blagoslov kapelice.

Župan Rosc je med drugim dejal: »Na tem čudovitem mestu ob Savinji zaključujemo izgradnjo celotnega območja etno vasi. Ob blagoslovu tega edinstvenega objekta dodajamo v nabor izjemne zamisli našega krajana Jožeta Kakerja še miniaturni objekt vaške gostilne. Vasica danes dobiva zaključeno podobo in je odprta za malo zgodovino gorniške vasi Luče ob Savinji ter bo na ogled obiskovalcem.«

Korona mučenka

Urejanje tega dela kraja pod jezom na Savinji so začeli v letu 2014, ko je občina Luče zagnanim upokojencem predala v upravljanje prvi objekt v običajni velikosti, starejšo leseno vlcersko bajto. Z njo so še bolj ustvarjalno zaživeli tudi vrli, dobro organizirani upokojeni krajani. Občina je kmalu začela urejati celotno območje Na prodeh.

Ljudje od blizu in daleč so z navdušenjem spremljali blagoslov kapele in odprtje krčme.

Predvsem z udarniškim delom so zgradili pešpot za domačine in obiskovalce od sotočja Lučnice in Savinje do jeza na Savinji ter javno razsvetljavo. V naključnem pogovoru z navdušencem nad etno dediščino, Lučanom Jožetom Kakerjem, se je pred leti porodila ideja, da iz starega lesa v čim bolj avtentičnem stilu na zanimiv način prikažejo stare poklice in jih tako ohranijo pred pozabo. V letih 2017 in 2018 so začeli park ob vlcerski bajti popolnjevati z osmimi premičnimi objekti lokalne kulturne dediščine (vas starih poklicev).

Bogoslužni spomin na sv. Korono se obhaja 14. maja.

V nekaterih je mogoč zanimiv ogled življenja in dela v preteklosti: v črni kuhinji, tišlerski, žniderski in šošterski delavnici ter kovačiji, mlinu, hiši s krušno pečjo in stari apoteki (manjše izvedbe, kot so bile praviloma tovrstne zgradbe). Konec leta 2019 so v bližini v ožgane macesnove okvire vstavili tekstovno in slikovno gradivo stalne razstave Luče v dokumentih zgodovinskega arhiva Celje, kjer so opisani pomembni dogodki iz polpretekle zgodovine. Domačini so jih tako iztrgali zobu časa.

Letos so postavili staro gostilno in kapelo, slednjo v pravi velikosti, oltar je zgrajen iz elementov nekdanjega božjega groba iz farne cerkve, kupili so nov zvon, oltarna slika zavetnice kapele je delo slikarja Jožeta Krambergerja.

2019. so Luče postale simbol gorniške vasi v alpskem svetu Evrope.

»Idejo, komu posvetiti kapelo, se je porodila ob brskanju po medmrežju v covidnih časih; naleteli smo na podatek, da je sv. Korona mučenka iz 2. in 3. stoletja ter je zavetnica proti kužnim boleznim in epidemijam, kar je danes več kot aktualno. Prej je bila poznana v Italiji in Avstriji, v Sloveniji pa ji ni bil posvečen še noben sakralni objekt,« je pojasnil župan. Bogoslužni spomin na sv. Korono se obhaja 14. maja. Etno noto dogajanju so dodali kulturniki domačega društva upokojencev, ki so zelo zaslužni za različne dejavnosti v tem parku zgodovine.

Taškov vača in vsi njegovi fantje iz Primoža nad Ljubnim so pletli koše in košare.