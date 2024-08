Poglejte, kako olcarji ohranjajo izročilo (FOTO)

Pohorski gozdovi in voda so naravne danosti, ki so v Vitanju tlakovale pot žagarstvu. Nekdaj je bilo ob Hudinji kar 32, ob Jesenici pa šest žag na vodno kolo, v času pred drugo svetovno vojno so iz Vitanja na leto izvozili tudi 100 vagonov lesa. Turistično društvo Vitanje, ki je pred dvema letoma praznovalo 60-letnico, pa je organiziralo že 33. Holcerijo, s katero ohranjajo to bogato izročilo gozdarjev, po domače olcarjev, ki so se nekdaj ukvarjali z lesarstvom in se še danes.

Prireditev vsako leto privabi v Vitanje veliko obiskovalcev iz bližnje in daljne okolice, letos okoli tri tisoč. Na Holceriji obudijo običaje, povezane z lesom, predstavijo se različna društva, na prizorišču odmeva ljudska glasba. Ob letošnji reviji narodnozabavnih ansamblov so zaplesali člani Folklorne skupine Jurij Vodovnik iz Skomarij.

Povezovalka letošnje Holcerije Mateja Rebernak, predsednik TD Vitanje Milan Pogladič in pevka Amanda Lipuš FOTO: Brane Gradišnik

Po tradiciji se je osrednje dogajanje začelo s povorko skozi Vitanje. Prikazali so običaje, skupine pa je v sočni pohorščini predstavila Mateja Rebernak, tudi članica igralske ekipe v komediji Je kir ke riku. »Letošnja Holcerija je zelo lepo uspela, za kar gre zahvala tudi vsem društvom v kraju. Planinsko društvo Vitanje je najelo in pripeljalo v naš kraj plezalno steno, ki so jo mladi s pridom preizkušali, Balonarsko društvo Vojnik je obiskovalce v balonu dvignilo v višave,« je povedal predsednik Turističnega društva Vitanje Milan Pogladič.

So pa Vitanjčani letos privabili k sodelovanju tudi društva iz sosednjih občin. Tako je društvo Tabor iz Vojnika pripeljalo v Vitanje Gutenbergovo tiskarno, ki so jo izdelali iz zavrženega lesa. »Zelo se je potrudilo tudi naše Lovsko društvo Vitanje, ki je predstavilo svoje trofeje. Članice društva Zimske urice, ki je podsekcija našega turističnega društva, pa so nakvačkale planete našega osončja in jih predstavile pod naslovom Holcerija v vesolju,« je naštel Pogladič.

Vitanjčani so letos k sodelovanju privabili tudi društva iz sosednjih občin.

Tako poln je bil šotor na letošnji Holceriji. FOTO: Brane Gradišnik

Vsi prejemniki priznanj za urejeno okolje s člani TD Vitanje FOTO: Brane Gradišnik

V centru Noordung sredi Vitanja so bile na ogled razstave, obiskovalce so privabile tudi bogato obložene stojnice. Z izdelki iz drevesnih korenin se je predstavilo Lesarstvo Šmid, Anže Kobola je razstavil lesene skulpture živali, ki jih je oblikoval z motorno žago. V povorki je sodelovala tudi Godba na pihala Vitanje, ki je po 10 letih spet aktivna. Predstavil se je tudi svetovno priznani violinist Pavli Skaza.

Prikazali so tudi žaganje z žago lisičji rep. FOTO: Vid Jakop

Motorka je postala klasika. FOTO: Vid Jakop

V povorki je jezdila Jurjeva konjenica, predstavilo se je Društvo starodobnih mopedov iz Slovenj Gradca, pa Društvo upokojencev Vitanje, Farovška ulica je predstavila stari mlin, ekipa iz Spodnjega Doliča pa peko v krušni peči. Kaj vse počnejo, je na enem od vozov predstavilo Turistično društvo iz sosednje Nove Cerkve. Tudi letos so priredili olcarsko tekmovanje, na katerem so se gozdarji pomerili v žaganju z amerikanko, motorno žago, in žaganju z lisičjim repom.

Godba na pihala je korakala na čelu povorke. FOTO: Vid Jakop