Poglejte, kako je stoletnici Pavli čestital tudi župan Janković (FOTO)

Pavla Gašperšič, rojena Vidmar, je bila v torek že ob osmi uri zjutraj naročena pri frizerju. Sostanovalka Mojca jo je naročila ter ji prijazno položila na srce: »Danes je vaš dan: morate biti urejeni!« Torek je bil dejansko namenjen samo njej.

Dobre štiri ure pozneje je bilo v osrčju leta 2018 prenovljene enote DSO Bokalce že zelo živahno, Pavline soborke so veselo žlobudrale, opaziti je bilo tudi enega moškega člana. Tedaj je bilo že vse pripravljeno na slovesni trenutek: šlo je namreč za praznovanje Pavlinega stotega rojstnega dne!

Pavla Gašperšič je zarezala v torto v družbi svoje pravnukinje. FOTOGRAFIJE: Jože Suhadolnik

Svojih let ne kaže

Glavna junakinja je drugo za drugo sprejemala čestitke, ob njej so bili tudi njeni svojci in oba najbližja, hči Slavica in sin Jože. Prva je stara 80 let, drugi 73. Prišel je tudi župan Zoran Janković in slavljenki zaželel še veliko zdravja ter dobrega počutja. Sprva ga resda ni najbolje slišala, ko pa je še glasneje ponovil, mu je namenila topel in iskren nasmeh.

1933. se je rodila v Bohinjski Bistrici.

Tam sta bili seveda tudi direktorica DSO Bokalce Melita Zorec in nepogrešljiva Barbara Purkart, pomočnica direktorice za strokovne zadeve, kot se uradno reče. Prav slednja nam je zaupala, da letos česa tako lepega in tako okroglega pri njih še niso praznovali.

Razrez torte, na kateri je pisalo »Pavla, vse najboljše za 100. rojstni dan«, je bil veličasten. Tudi zaradi slavljenke, ki svojih let resnično ne kaže ter je še vedno tako dobrega zdravja, zaradi česar je lahko povsem brezskrbno spremljala dogajanje, mu sledila in se veselila svojega jubileja.

Ko pa je končno prišel tisti trenutek in je dvignila kozarec, zbrana grla pa so ji glasno zapela, smo pravzaprav šele doumeli in pomislili na dolgost njenega življenja, ki se je začelo 27. junija 1923 v Bohinjski Bistrici. »Moja stara mama je čista Bohinjka in prava Gorenjka!« je v tistem dodala njena vnukinja Andreja. Od nje smo izvedeli tudi to, da je bila Pavlina mama doma iz Zakojce, »veste, to je takoj čez hrib«, in da je živela v isti vasi kot France Bevk.

Z leve: Pavlin sin Jože z ženo, Pavla Gašperšič, Zoran Janković in direktorica DSO Bokalce Melita Zorec

Svečana torta za Pavlinih 100 let!

Poročila se je

s tenoristom

Usoda pa je hotela, da je Andrejina prababica nekoč spoznala Bohinjca, s katerim sta imela potem osem otrok, štiri fante in štiri dekleta, od katerih je živa samo še Pavla, bila je šesti otrok po vrsti. Naj dodamo, da se po njenih žilah pretakajo, kot vse kaže, res odlični geni, saj sta tudi že njeni sestri doživeli visoko starost, 96 in 97 let.

Ko je bilo Pavli dvajset let, se je prvič poročila. Žal pa je njen mož 3. maja 1945 padel pri Bjelovarju. Partizana Slavka Perca so med umikanjem ubili Nemci. Njegova smrt je grdo zarezala v življenje mladega dekleta, ki je pri 22 letih na lepem in tako prehitro ostala sama z dveletnim otrokom, »mojo mamo«, je dopolnila Andreja.

In če je hotela Pavla preživeti, je morala svojo malčico pustiti pri starših. Pot jo je vodila najprej v Radovljico, kjer je bila trgovska pomočnica, nakar je prišla v Ljubljano, naredila šolo za trgovsko poslovodjo ter slednjič našla svoj prostor pod soncem v Spodnji Nami, kot se je reklo veleblagovnici na Tromostovju. Šele ko so znamenito prodajalno ob koncu prejšnjega režima zaprli, se je preusmerila v tekstilno galanterijo, odprla je svojo obrt in delovala kot šivilja. Posebno je bila znana po izdelovanju otroških oblačil.

Do nedavnega je še sama živela v Kosezah.

Že leta 1950 se je Pavla poročila še v drugo in tudi njen drugi mož je bil Gorenjec. Poročila se je s tenoristom in solistom ljubljanske Opere Jožetom Gašperšičem. Umrl je leta 1999.

Šestkratna prababica

In če ne bi Pavla Gašperšič po 34 letih vdovstva zadnjič tako nesrečno padla ter si zlomila kolka, da so njeni svojci že skoraj molili zanjo, bi svoj stoti rojstni dan praznovala bržčas kar lepo doma, in sicer v njenih terasastih blokih v ljubljanskih Kosezah.

Tako pa je vse od 6. februarja letos stanovalka DSO Bokalce, ki ga sicer zelo pohvali, saj je osebje zelo prijazno in se zato resnično prav dobro počuti.

Slavljenka si za sleherni zajtrk še vedno privošči sila preprosto jed – kruh in mleko. To je nekaj, od česar preprosta in skromna jubilantka, mati dveh otrok, štirikratna babica in šestkratna prababica, niti približno ne odstopa.

Pavli Gašperšič, ki na najlepši možni način dokazuje, da je dolgoživost možna, če le živiš prizemljeno in umirjeno, predvsem pa z zdravo mero, še obilo vedrih dni želi tudi ekipa Slovenskih novic!