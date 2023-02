Poglejte, kako je potekal večer bodočih kulinaričnih zvezd (FOTO)

Šesterica študentov, ki končujejo višješolsko izobraževanje na višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Biotehniškega izobraževalnega centra (BIC) Ljubljana, je lani na mednarodnih kulinaričnih tekmovanjih osvojila več najprestižnejših priznanj. Konec preteklega tedna pa so v šolski restavraciji KULT316 v ljubljanskem Šentvidu v njihovih mojstrovinah lahko uživali tudi ljubitelji izbrane kulinarike.

Približno 40 gostov je na Večeru nagrajenih kulinaričnih mojstrov in študentov BIC Ljubljana, kot so poimenovali razvajanje z izbranimi vini, koktajli, jedmi, slaščicami in kavo, v kreacijah bodočih vrhunskih kuharjev in gostincev lahko uživalo kar tri ure in pol. Pa ne le zaradi številnih doslej še neznanih okusov, temveč tudi zato, ker so lahko opazovali končno pripravo jedi in pijač, nakar so jim vsako od kreacij natančno predstavili, njihovi avtorji pa so jim skupaj z drugim osebjem celo stregli za mizami in odgovarjali na vprašanja.

V pogovoru pred začetkom kulinaričnega večera nas je zanimalo predvsem, kdo so bodoči gostinci, morda celo nosilci Michelinovih zvezdic, pa tudi, kje si nameravajo ustvariti ime in prihodnost. Lana Kokl, študentka gostinstva iz Preddvora, ki se je gostom najprej predstavila s koktajlom Dragon Rose (vsebuje rum, rožni liker, sladkorni sirup, grenivko, čičerikino vodo, šolsko pivo KULT316, limeto in za okras mini suho vrtnico), za katerega je na tekmovanju G&T Cup Bled 2022 prejela najvišje število točk za lastno kreacijo, je dejala, da bi po koncu študija najraje kje na Gorenjskem ali v okolici Ljubljane odprla kavarno.

V njej ne bi ponujala le koktajlov, temveč tudi svoje posebne kavne napitke. Za diplomo namreč prav zdaj pripravlja nalogo iz kuhanja kave, njen cilj pa je, da bi postala priznana baristka. Da ima za to smisel, je dokazala tudi na koncu večerje, ko je postregla okusni kavni napitek Luštna borovnička, s katerim je na tekmovanju Slovenia Barista Cup lani osvojila tretje mesto: ekspreso je obogatila s kardamomom, sladko smetano, borovničevim sirupom in hidrolatom sivke.

Velenjčanka Neli Poličnik, ki je na lanskem tekmovanju Grand Gourmet v Splitu za gobov pate iz posušenih mavrahov na krekerju kot predjed ter desert (satovje z vaniljevim kakijem, pomarančnim spongeem, drobljencem s pečeno belo čokolado, kremo temne čokolade in medeno omako) prejela srebrno in zlato medaljo v dveh različnih kategorijah, pa sanja o svoji slaščičarni. A šele potem, ko se vrne z osemmesečnega izobraževanja v Italiji. V šolo ALMO bo odšla avgusta kot nagrajenka tekmovanja v Kultu316, kjer se je lani izkazala v pripravi rižote.

Anže Zdešar z Lesnega Brda pri Vrhniki, ki je na večerji opravljal tudi vlogo pomočnika vodje strežbe, se je gostom predstavil s tatarskim biftekom, s katerim je lani osvojil dve zlati medalji v Splitu na tekmovanju Grand Gourmet. Poleg govejega pljučnega fileja je v biftek po lastnem receptu kot sestavino dal tudi konjak in inčuna, pri čemer je zanimivo, da zadnjega ni bilo čutiti ne po ribjem vonju ne po okusu. Presenetil je s tem, da ga je namesto s toplim kruhkom postregel s sveže spečenim briošem. V prihodnosti se Zdešar vidi kot vodja strežbe v restavraciji višjega ranga oziroma v svoji lastni blizu domačega kraja.

Nenavadna obara

Goste je s svojo cvičkovo obaro, za katero je lani na evropskem tekmovanju mladih šefov na Norveškem prejela srebrno medaljo, vsekakor najbolj presenetila Špela Kuhel iz Ivančne Gorice. Kdor je pričakoval obaro kot nekakšno juho z zelenjavnimi in mesnimi dodatki ter zalito s cvičkom, je bil namreč močno presenečen, ko je na plitvem krožniku zagledal pečeno cvičkovo obaro kot toplo predjed. Pravzaprav je bila to piščančja rulada s piščančjimi jetrci s korenčkovim in grahovim pirejem, skutnim cmočkom, zeliščnimi drobtinami in omako z vinjakom. Cviček je bil na vrhu kreacije le v obliki kaviarjevih kroglic. Seveda ob suhi obari ni manjkal pravi dolenjski cviček v tekoči obliki.

Poskrbljeno tudi za zamudnike Nekatere izmed naštetih kulinaričnih dobrot bodo lahko obiskovalci vsaj občasno naročali tudi v kavarni ali restavraciji KULT316, saj je navada, da tiste, ki so se najbolj obnesle, uvrstijo v svojo redno ali občasno ponudbo.

Glavno jed oziroma jagenjčkov file s pirejem pečene buče, fregolo z zelenjavo in stisnjeno kumaro pa je pripravil Vuk Kokan, ki je s to jedjo osvojil zlato medaljo na Gastro kupu Srbije. Posebnost je tudi priložena jabolčna omaka, v kateri sta poleg piščančje osnove in jabolčnega soka še sladko vino z Madeire in sveži timijan. Mladi kuhar, ki je v višjo gostinsko šolo BIC Ljubljana prišel iz Banjaluke zato, ker imajo v rodnem kraju le srednjo gostinsko šolo, namerava po koncu šolanja v Sloveniji oditi na dodatno usposabljanje v Skandinavijo.

50 evrov je stal pethodni meni.

S svojim long drink koktajlom Golden Fall, s katerim je na splitskem tekmovanju Grand Gourmet lani osvojila prvo mesto in pokal za najboljši long drink koktajl, se je predstavila še Lara Šoštar Pribožič. Sodeč po skoraj počiščenih krožnikih in dolgem aplavzu po skupinskem pozdravu vseh nagrajenih gostincev ter drugega gostinskega osebja z vodjo Kulta 316 Tomažem Lebnom vred, so bili z večerom zadovoljni tudi gostje. Za pethodni meni so morali odšteti le 50 evrov po osebi.

