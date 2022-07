Poglejte, kako je dišalo po ajdovi kaši (FOTO)

Največja panonska vas Odranci je že 700 let znana po pridelovanju ajdove in prosene kaše. Da pa spomin na prednike ne bi šel v pozabo, so pred 27 leti začeli projekt Ajdova noč. Na tamkajšnji zemlji ajdi dobro uspeva, domačini jo zato še vedno sejejo, in ko dozori, jo s kombajni požanjejo. Pred več leti so domačini pri skoraj vsaki hiši imeli kašarno, v kateri so pridelovali ajdovo in proseno kašo, za domače potrebe ali za prodajo.

Ženske so jo potem s kolesi hodile prodajat po sejmih in proščenjih po Pomurju, Podravju in drugih koncih Slovenije in celo na sejem v Čakovcu.

Tekmovali so tudi mladi iz Kulturnega društva Ajda Odranci.

Letos se je v kuhanju kaše pomerilo devet ekip, predvsem so bila to odranska društva. Pred kuhanjem in tekmovanjem si je vsaka ekipa priskrbela sestavine. Kuhanje je kakor nekoč potekalo v kotličkih na odprtem ognju.

Najprej so ekipe ajdo skuhale, nato so v kotliček dale narezano čebulo, slanino, papriko, česen, lovorjev list in druge skrivnostne začimbe, da je jed dobila dober okus in aromo ter videz. Pred kuhanjem si je vsaka ekipa uredila prostor in ga okrasila z ajdo ali njenim cvetočim steblom.

Ocenjevalni kriterij

Brž ko so zavihali rokave, je po ajdovi kaši zadišalo daleč naokoli. Mamljivi vonj po kuhani ajdi je v športno-rekreacijski center privabil številne obiskovalce, ki so se tisti dan sprehodili po odprti kuhinji, si pobliže ogledali, kako se pripravlja to tradicionalno jed in kako so kuharski amaterji veselo vrteli kuhalnice. Po kakšni uri in pol je vsaka ekipa oddala vzorec na ocenjevanje.

Vseh devet je nato ocenila komisija, v kateri so bili Darko Zver, Anja Kociper in Slavica Graj, ki so ocenjevali okus in videz. Točkovanje, katera ekipa je skuhala najboljšo ajdovo kašo, je bilo sestavljeno po posebni metodi. Zmagovalna ekipa je morala dobiti devet točk. Zmagala je ekipa Društva vinogradnikov in sadjarjev Odranci, drugo mesto je zasedlo Društvo godbenikov Odranci in tretje Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Odranci.

Prve tri uvrščene ekipe so prejele pokale, preostale pa priznanja za sodelovanje. Vse ekipe so skupaj skuhale 15 kilogramov kaše, ki so jo potem brezplačno razdelile med obiskovalce, da so ob pokušnji spoznali čar in vonj te odranske kulinarične specialitete.

Pred leti je Društvo žena Odranci pripravilo projekt od njive do krožnika. FOTOGRAFIJE: Jože Žerdin

Vsem ekipam je za sodelovanje čestital župan Ivan Markoja. Pestra noč se je že prevesila v dan, ko so po zabavni prireditvi, na kateri je igral ansambel Veseli svatje, polni vtisov odšli na svoje domove.

Kuhanja so se udeležile ekipe Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Odranci, Kulturno društvo Ajda Odranci, Društvo vinogradnikov in sadjarjev Odranci, Društvo žena Odranci, Društvo godbenikov Odranci, Športno društvo – klub malega nogometa Odranci, Športno ribiško društvo Odranci, skupina Pajdaši Odranci in Nogometni klub Odranci.

Organizatorji letošnje 27. Ajdove noči in tekmovanja v kuhanju ajdove kaše so bili Nogometni klub Odranci, ki letos praznuje 50-letnico obstoja ter delovanja, občina Odranci in odbor za družbene dejavnosti pri občinskem svetu občine. Predvsem slednji so zadovoljnji, da se tovrstna kulinarična dediščina prenaša iz roda v rod. Dejstvo je, da mladi v zadnjem času vse bolj posegajo po tej domači hrani, ki je zdrava in hranilna. Skratka – tudi z vsakoletnim kuhanjem ajdove kaše se poudarja, da se je treba zdravo prehranjevati.

Tudi v vrtcu in šoli

Tako v odranskih domačijah velikokrat zadiši po okusni ajdovi kaši, včasih tudi s kakšno mesno prilogo. Tudi v Osnovni šoli in v vrtcu v Odrancih je kaša večkrat na jedilniku.

Pred leti je Društvo žena Odranci pripravilo projekt od njive do krožnika, s katerim so članice društva prikazale žetev, mlatitev in kuhanje ajde ter izdale knjigo z recepti o ajdovih jedeh. Tudi tokrat so vse tekmovalne ekipe kuhale ajdovo kašo po svojih receptih in po receptih svojih babic.

Ajdova kaša je zdrava in okusna.