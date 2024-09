Poglejte, kaj o hrani v ljubljanskem kliničnem centru pravijo pacienti

O bolnišnični hrani je pogosto moč slišati takšne in drugačne zgodbe, tako negativne kot pozitivne. Tokrat so razveselila pričevanja pacientov ljubljanskega kliničnega centra, ki jim hrana med bivanjem v bolnišnici vsakič polepša dan.

Z njo je zadovoljna gospa Renata, ki je pohvalila tamkajšnje kuharje: »Impresivno je, da pri več tisoč kuhanih obrokih uspete, da so okusni in pri postrežbi še topli. Vsa čast,« je zapisano na Instagramovem profilu UKC Ljubljana.

»En teden sem že hospitalizirana v UKCL in bi želela vodji kuhinje sporočiti, da so odlični. Sem vegetarijanka in z vso odgovornostjo povem, da tako raznovrstnih in okusnih vegetarijanskih menijev še v marsikaterem hotelu ni. Prav veselim se vsakega obroka. En res lep svetel žarek v dnevu v bolnici,« pravi druga pacientka.

Res je: kljub temu da dnevno pripravijo več kot 10.000 obrokov za približno 1.800 bolnikov, skoraj sto delavcev različnih profilov v kuhinji največje slovenske bolnišnice – Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana – deluje kot izkušen, usklajen orkester, pravijo v UKC.

Iščejo nove sodelavce

»Svoje delo opravljajo neverjetno mirno, organizirano in brez vsakršnega kaosa. Za bolnike dnevno pripravljajo številne, kompleksne dietne obroke, poleg tega pa so zadolženi še za priprave pogostitev različnih srečanj klinik in služb UKC Ljubljana,« so zapisali na Instagramu.

Iščejo nove sodelavce. FOTO: Černivec Aleš

Ob tem so dodali še, da kljub dobri utečenosti iščejo okrepitve. »Da bi še naprej lahko zagotavljali kakovostne in raznolike obroke za bolnike, so v naši Službi bolniške prehrane in dietoterapije ves čas v iskanju novih sodelavcev - če bi vas zanimalo in veselilo delo v morda največji kuhinji v Sloveniji, se nam javite na: zaposlitev@kclj.si,« so zaključili.

Kakšne izkušnje imate z bolnišnično hrano vi? Zaupajte nam, kje ste bili hospitalizirani in dodajte fotografijo hrane.