Poglejte, kaj je v Laškem ponujalo pet znanih chefov (FOTO)

Guštfest je razmeroma mlada prireditev v Laškem, ki jo je Turistično društvo Laško prvič pripravilo pred tremi leti, torej pred izbruhom epidemije koronavirusa. Po dveh letih so jo letos pripravili drugič in tudi tokrat je uspela nad pričakovanji.

Ulice Laškega so tako spet preplavile kulinarične dobrote, ki so jih za vse guštne ljudi pripravljali znani slovenski kuharski chefi, člani združenja JRE, na čelu katerih je bil v Laškem domačin Marko Pavčnik, tudi lastnik restavracije Pavus na Gradu Tabor Laško in Laščan, ki spada med prvo deseterico naj slovenskih chefov.

Tomaž Majcen, kustos Muzeja Laško, in Boštjan Vrščaj, predsednik TD Laško

Na Guštfestu so se mu pridružili še Uroš Štefelin, Marko Magajna, Jakob Pintar in Filip Breznik, vsi pa so se potrudili in ponudili svojevrstno vrhunsko kulinarično specialiteto, v katero so vtkali sestavine z vrha kulinarične piramide Laškega.

Ulične jedi

»Tudi tokrat je bila v ospredju kolektivna blagovna znamka Okusiti Laško in lokalne dobrote, poleg razvajanja brbončic in raziskovanja uličic starega mestnega jedra Laškega pa je bilo pomembno druženje. Druženje s prijatelji, pomenkovanje z znanci, vse to, kar žlahtni naša življenja. Prijetno popoldne smo zaokrožili z napevi legendarnih beatlov in se na koncu strinjali, da je bilo res guštno,« je vtise strnil Boštjan Vrščaj, predsednik Turističnega društva (TD) Laško.

Vseh pet vrhunskih slovenskih chefov je svoje ulične jedi kreiralo pred očmi obiskovalcev. Chef Uroš Štefelin iz Linhartove hiše v Radovljici je ponujal svoj, tako imenovani Urošev sendvič s pujsom in slanino krškopoljca, medeno solato in zeliščno omako. Chef Marko Magajne iz celjske galerije okusov pa goveja prsa brisket s čebulno pletenico, čemaževo emulzijo, vložene beluše, pivsko omako in hrustljavo čebulo. Zagotovo najbolj posebno jed je imel na svojem meniju Filip Breznik, saj je ponujal polže v pikantno zeliščni omaki s pečeno polnozrnato polento, skuto, olivnim oljem in paradižnikov concasse.

Jakob Pintar, ki vodi bar in restavracijo s tapasi Tabar, pa se je odločil za ocvrto jajce proste reje v temno praženem pivskem sladu s pečeno smetano. Domačin Marko Pavčnik, ki je nedavno v središču Celja odprl gurmet bistro Lalu, se je odločil za bao buns s pivom, hrustljavo postrv, postrvji kaviar, Slapšakov bukov ostrigar in hren. A obiskovalci niso samo degustirali jedi, temveč je bilo v ospredju tudi druženje s prijatelji in znanci, prireditev pa so popestrili člani nekaterih okoliških kulturnih društev s prikazom starih običajev in navad ter razstavo izdelkov iz koruznega perja oziroma kožuhovine, ki ostane po ličkanju koruze. Kot smo se lahko prepričali, je ta vsestransko uporabna, saj so iz nje izdelovali tako omela za čiščenje kot tudi copate, pa razne šopke, posamezne rože in lične košarice.

Spet drugi so pokazali, kako so iz brezovih vej izdelali brezove metle, ljudski pevci so ubrano zapeli, godba iz Vrha nad Laškim pa je zaigrala nekaj koračnic. Na svoj račun so prišli tudi najmlajši obiskovalci, ki so se družili na pisanem balonu, seznanili pa so se z rudarsko dediščino in igrami, s kakršnimi so si nekoč mladi krajšali čas. Pri Muzeju Laško so se mnogi ustavili ob glasbeni skrinji, iz katere so prihajale različne nostalgične melodije.

3 3 leta prirejajo Guštfest.

»Guštfest ponuja nekoliko drugačno kulinarično doživetje in upam, da bo spet guštno tudi prihodnje leto,« je misli strnil Vrščaj, predsednik TD Laško.

Takole so nekoč luščili koruzo.

Guštfest je bil živ.

Članice SD iz Male Breze so razstavile različne izdelke iz ličja oziroma kožuhovine.

Pičkurin (Ferdo Medved) je bil nekoč potujoči trgovec z raznovrstnim blagom, ki je vselej vzbujal pozornost. Tudi na Guštfestu jo je.

Chef Marko Magajne s svojo specialiteto