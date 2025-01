Slovenci primite se za denarnico! Podražitve, prispevki in manj olajšav!

Od torka boste v primerjavi z začetkom iztekajočega se leta za liter bencina odšteli dobrih sedem, za liter dizelskega goriva pa dobrih devet odstotkov več. Cena prvega zdaj znaša 1,495 evra za liter, cena drugega pa 1,554 evra za liter. Za primerjavo: četrtega januarja je liter bencina stal 1,393, dizla pa 1,43 evra.

Zaradi nove dohodninske lestvice višje neto plače. Marca za 2,5 evra višji obvezni zdravstveni prispevek. Julija še obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo.

Podražitve goriv in drugih življenjskih potrebščin (te so se po podatkih Statističnega urada RS decembra znižale za 0,3 odstotka, na letni ravni pa podražile za 1,9 odstotka) bi lahko ublažila davčna razbremenitev plač. A kaj ko vlada v tej smeri dela ravno nasprotno.

Cene Bencina In Dizla

Že res, da se bodo dohodninska lestvica in olajšave uskladile z rastjo plač, kar bo na koncu prineslo višjo neto plačo na letni ravni (za zaposlene z minimalno plačo 198 evrov, za tiste s povprečno plačo pa 113 evrov), a bo že v prvi polovici leta treba za obvezni zdravstveni prispevek, ki trenutno znaša 35 evrov, plačati 2,5 evra več. Štiri mesece za tem, julija, pa še obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. Zaposleni s povprečno plačo bo tako moral zanj odšteti 24 evrov, prav toliko še njegov delodajalec. K vsemu dodajmo še za 1,27 evra višji RTV-prispevek. S prvim januarjem bo ta znašal 14,02 evra.

Vinjete ostajajo cenovno nespremenjene

A to še ni vse, pozorni bomo morali biti tudi v trgovinah. Zaradi višjega davka na dodano vrednost se bodo namreč podražile pijače z dodanim sladkorjem in energijske pijače. Lastniki električnih avtomobilov pa bodo po novem plačevali tudi letno nadomestilo za uporabo cest. Zaradi nove plačne reforme v javnem sektorju bodo slej ko prej tudi višje cene vrtcev – podražitev so že napovedali v Velenju in Žužemberku.

Z novim letom bo Energetika Ljubljana pocenila plin.

K sreči se obeta tudi kakšna pocenitev. Tik pred božičem so tako z Energetike Ljubljana sporočili, da bodo 1. januarja znižali ceno zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce. Nova cena bo za sedem odstotkov nižja od trenutne. Za znižanje so se v ljubljanskem javnem podjetju odločili zaradi ugodnih tržnih okoliščin in nižjih nabavnih cen.

Julija nas bo doletela nova dajatev. FOTO: Jože Suhadolnik

Povsem nespremenjena po drugi strani ostaja cena vinjet. Tudi v letu 2025 boste lahko za osebna vozila letno vinjeto kupili za 117,5 evra. Za vožnjo skozi predor Karavanke pa boste z jutrišnjim dnem morali odšteti 60 centov več ali 8,80 evra.

Davčne spremembe pod drobnogledom

Z novim letom se spremembe obetajo tudi davčnim zavezancem, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov. Najvišja dovoljena meja za sodelovanje v sistemu za polne normirance se znižuje s 100.000 na 60.000 evrov letnih prihodkov, za popoldanske pa s 50.000 na 30.000 evrov. Spremembe so tudi pri uveljavljanju normiranih stroškov.

1,9 odstotka je bila inflacija na letni ravni.

Vlada je zaostritev sistema normirancev utemeljevala z dejstvom, da je bil uveden za lažji vstop predvsem obrtnikov v svet podjetništva, a se je do danes izrodil. Opozicija tem spremembam nasprotuje, zato je novelo zakona o dohodnini poslala v presojo ustavnemu sodišču.