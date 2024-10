Podpredsednica Slovenske demokratske mladine ogorčena zaradi dogodka na Facebooku (VIDEO)

Podpredsednica Slovenske demokratske mladine Zala Klopčič je danes na družbenem omrežju X izrazila svoje nezadovoljstvo glede domnevne cenzure na Facebooku. V zapisu je poudarila težavo, s katero se je morala soočiti po svoji objavi na Facebooku. Objava je namreč dobila 30 všečkov, nato pa se je to število močno zmanjšalo. Sprašuje se, zakaj na slovenskem Facebooku cenzurirajo vsebine.

Na družbenih omrežjih sicer poznamo t. i. »shadowban« cenzuro, pri kateri so lahko objave in profili uporabnikov manj vidni. Vprašanje pa je, ali je pri njej šlo za takšno cenzuro ali pa je šlo le za kakšno tehnično težavo na družbenem omrežju. Zala je sicer v nekaterih svojih videih spregovorila tudi o politiki, pri kateri pa se mnenja pri ljudeh hitro lahko začnejo razlikovati in nekatere nasprotna mnenja zelo zmotijo. Tako zelo, da lahko oddajo prijavo Facebooku.

Priljubljena na družbenih omrežjih

Zala ima sicer na družbenih omrežjih vse več sledilcev, ki si z veseljem pogledajo njene video vsebine. V času pisanja tega članka je imela na Tiktoku že preko deset tisoč sledilcev, tej številki pa se bliža tudi na Instagramu. Nedavno je gostovala tudi pri znanem YouTuberju Tomažu Gorcu, kjer se je, sodeč po komentarjih, številnim gledalcem prikupila s svojim razmišljanjem.