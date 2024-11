Podpisane kolektivne pogodbe za uveljavitev plačne reforme

Predstavniki vlade in večine sindikatov javnega sektorja so že podpisali kolektivne pogodbe za uveljavitev plačne reforme. Premier Robert Golob je podpis označil za zgodovinski podvig, tudi sindikalista Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek ga vidita kot velik dosežek. Število prisotnih sindikatov daje legitimnost podpisu dokumentov, meni premier.

Golob je današnji dan označil za krono pogajanj med predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja. Poudaril je, da je k podpisu pristopilo več sindikatov, kot je kdo pričakoval, in da število prisotnih daje legitimnost podpisu dokumentov. Izpostavil je, da je pripravljenost na strani vlade obstajala ves čas.

Kot je navedel, nov plačni sporazum prinaša bolj dostojne plače zaposlenim v javnem sektorju, še posebej tistim, ki so bili pod minimalno plačo in tako niso mogli napredovati.

Premier je izpostavil še spoštljiv dialog v pogajanjih in pojasnil, da ni bilo vedno enostavno in ni bilo hitro, ampak rezultat pa je to, kar so si vsi skupaj želeli.

Tudi vodji sindikalnih pogajalskih skupin Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek današnji podpis vidita kot velik dosežek. Izpostavila sta predvsem ureditev nove plačne lestvice, po kateri nihče v javnem sektorju ne bo imel določene plače nižje od minimalne, ter določbo, da se bodo plače javnih uslužbencev vsakoletno usklajevale z inflacijo in da torej to usklajevanje ne bo več prepuščeno vsakokratnemu dogovoru.