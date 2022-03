Podoknica za 60 skupnih let (FOTO)

Jubilejno presenečenje sta Milici in Marjanu Volpetu pripravila hčerka Ingrid in sin Marjan z družinama. Podoknico jima je zaigral šentjurski ansambel Murni, skupaj z njimi so se pri Volpetovih zbrali sosedje, prijatelji in sorodniki ter z diamantnima zakoncema proslavili njun življenjski jubilej.

Bilo je veliko smeha in petja, niti plesa ni manjkalo, saj sta zakonca še vedno zelo vitalna in mladostnega videza. Skoraj tako kot pred 10 leti, ko sta praznovala zlato poroko in jo potrdila na matičnem uradu v Žalcu in pred oltarjem v petrovški baziliki. Tokrat jubileja niso zaznamovali tako, ampak sta zaobljubo sklenila v družbi najbližjih s torto ter druženjem, na katerem sta z veseljem nazdravila z vsemi udeleženci. Veselega razpoloženja ni manjkalo niti v naslednjih dneh.

Osvajata vrhove

Ljudmila - Milica se je rodila 12. septembra 1942 v Šeščah nad Matkami v kmečki družini Kočevar s štirimi otroki (po domače s Hriba). Srednjo šolo za pridobitev poklica ekonomski tehnik je pridobila ob delu in nazadnje službovala pri Montani v Žalcu. Marijan se je rodil 27. maja 1937 v Sv. Lovrencu pri Preboldu v delavski družini štirih otrok, ki je imela proizvodnjo opeke. Ves čas je bil zaposlen v SIP Šempeter. Živela sta blizu, se srečevala in tako je med njima vzniknila ljubezen, ki sta jo 3. marca 1962 kronala s poroko in ustvarjanjem doma in družine. Ob delu in skrbi za družino sta bila vseskozi tudi družbeno aktivna.

Marjan je bil aktiven član TD Šempeter in član upravnega odbora, za kar je dobil več priznanj. Bil je tudi vnet športnik (kegljanje, smučanje). Tudi Milica je bila aktivna članica TD Šempeter, rada kleklja in prepeva pri Mešanem pevskem zboru Društva upokojencev Šempeter. V prostem času sta prepotovala precejšen del Evrope in s planinci Planinskega društva Šempeter osvojila več slovenskih vrhov.

Praznovanje so polepšali muzikantje iz Šentjurja. FOTOGRAFIJI: DARKO NARAGLAV

Na jesen življenja ju razveseljujejo vnuk Martin in vnukinje Polona, Ariana in Lara ter pravnuk Jaka in pravnukinji Eva in Ema. Še vedno z veseljem vrtnarita in se odpeljeta v toplice ali na krajši izlet po Sloveniji.