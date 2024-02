Podjetniki, znate hoditi po robu in preživeti?

Za dobre poslovne rezultate so naložbe nujne. Kratkoročne in dolgoročne naložbe v opremo, nepremičnine, zaloge pa morajo biti finančno izvedljive, ne samo ekonomsko upravičene. V uspešnih podjetjih znajo z dobrimi naložbami povečati premoženje podjetja, medtem ko se s slabimi naložbami začne hoja po robu prepada, ki marsikoga pahne tudi čez.

Zaradi česa se v podjetjih največkrat zalomi in morajo v stečaj? Kdo v podjetju odloča o vlaganju in kaj vpliva na naložbe v podjetju? To so vprašanja, na katera si morajo uspešni podjetniki vedno znati odgovoriti.

Izognite se najpogostejšim napakam in ustvarite dobre rezultate

Izkušeni lastniki in menedžerji družinskih podjetij bodo z udeleženci sejma spregovorili tudi o tem, kako pristopiti k naložbeni politiki v podjetju, predvsem pa o tem, kako se izogniti najpogostejšim napakam.

Kot pravi ugledni poslovni finančnik dr. Jožko Peterlin, se največ napak zgodi pri pravilnem načrtovanju neke naložbe. Pomembno je, kdaj podjetje izvede naložbo in koliko denarja vloži, kajti teh dveh elementov ni več mogoče spremeniti.

Dr. Jožko Peterlin: »Naložbe nimajo neposrednega vpliva na dobiček, še kako pa vplivajo na preživetje podjetja.«

Spoznajte zlata pravila vodenja poslovnih financ

17. Poslovno-finančni sejem bo razkril in povezal ključne vidike spreminjajočih se poslovnih financ skozi generacije, posebna pozornost bo namenjena prenosu poslovodenja na mlajšo generacijo. Ker se ljudje lahko veliko naučimo iz izkušenj drugih, bomo na sejmu predstavili dobre poslovno-finančne prakse v izbranih slovenskih družinskih podjetjih.

