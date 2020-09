Podgorje dobilo Gorjansko srce

Predstavil se je tudi Lovro Hočevar Brulc z ubranim igranjem na harmoniko. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Knjigo bodo brezplačno dobila vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti.

To je pripoved o slogi, prijateljstvu, željah, upanju in trdni skupnosti. Na podlagi teh vrednot so se v preteklosti v krajih pod Gorjanci uresničevali veliki načrti. »Kar so za Novo mestoin drugi umetniki, so za Dolž naši pradedje in prababice, ki so v nemogočih razmerah začeli postavljati temelje za danes vzorno razvito krajevno skupnost. Gorjansko srce je dokaz tega zgodovinskega razvoja in je hkrati poziv vsem nam, da nadaljujemo delo generacij Podgorcev,« je izid izjemne knjige Gorjansko srce pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Dolž. Izpostavil je simboliko, da je Dolž prav letos dobil svoj prvi obsežni zapis o domačih vaseh in njihovih ljudeh: »Mineva namreč 100 let od novomeške pomladi, začetka avantgardnega gibanja, ki je korenito spremenilo slovensko kulturno krajino. Čeprav se morda sliši nenavadno, smo tudi v naših krajih pred stoletjem stopili na pot dolške pomladi. Naši predniki so vzpostavili šolstvo, ki je v Podgorje prineslo znanje, kulturo, predvsem pa upanje in priložnost za boljše življenje.«Najprej je bila ideja, da bi pripravili le manjši zbornik o 100-letnici šole, a med krajani se je kmalu izoblikovala želja po obsežnejšem delu, ki bi kraj in življenje v njem predstavilo širše. Knjiga Gorjansko srce je avtorsko delo, v katerem domačinkaraziskuje naravoslovni, zgodovinski, demografski, sociološki in arhitekturni vidik današnje Krajevne skupnosti Dolž.Knjiga poleg zgodovinskega gradiva vključuje številna pričevanja krajanov – od najstarejših prebivalcev, ki so žive priče preteklosti, do dejavnih in prodornih posameznikov, ki so s svojim delovanjem v različnih obdobjih prispevali k razvoju vasi, posebna pozornost je namenjena društvom.Opremljena je z arhivskim gradivom, zgodovinskimi fotografijami osebnih arhivov krajanov in novimi posnetki lokalnih posebnosti, ki kažejo naravne lepote vasi na robu Gorjancev. Motive domačih krajev je v objektiv fotoaparata pa tudi z dronom ujel domačiniz Stopič, ljubiteljski fotograf, ki se je bolj poglobljeno fotografiji posvetil pred petimi leti. Ob izidu knjige Gorjansko srce se je na igrišču na Dolžu predstavil s prvo samostojno fotografsko razstavo.V knjigi je podrobno predstavljeno, kako je na Dolžu delovala ena prvih gozdnih steklarn na Dolenjskem, kjer je potekala prva zabeležena delavska stavka na Slovenskem. »Dolž se lahko pohvali tudi z izjemno naravno dediščino, ki so jo že v preteklosti gospodarsko izkoriščali. Med obema vojnama je višje v gorjanskih gozdovih deloval žagarski obrat, imenovan Fabrika. Druga svetovna vojna je kraj, ki so ga okupirali Italijani, pahnila v veliko bedo. Ta je ljudi pestila vse do 80. let prejšnjega stoletja. Šele z vzpostavitvijo samostojne krajevne skupnosti leta 1982 se je kraj začel razvijati. Ves ta čas je bila edina svetla točka in nosilec razvoja v kraju podružnična šola, ki ima še danes pomembno vlogo vaškega središča. V zadnjih treh desetletjih se je po zaslugi prodornih članov KS razvila v komunalno in infrastrukturno dobro opremljeno KS, ki ponuja privlačen življenjski prostor,« pravi avtorica Tanja Sluga Kobe, ki ima sicer po starših belokranjske korenine, mladost je preživela v Mirni Peči, na Dolž pa jo je pripeljala ljubezen.Tanja ima diplomo iz prava, ampak kot pravnica ni nikoli delala, saj so jo prej vase posrkali mediji, naposled je začela delati na področju korporativne komunikacije, zdaj je zaposlena v podjetju Krka. Je pa nizanje besed njeno življenje in še danes se spomni, kako je bila v osnovni šoli, ko so druge sošolke naznanjale, da bodo nekoč učiteljice, zdravnice, pevke, manekenke, trdno prepričana, da bo nekoč pisateljica. Vedno so jo navduševale zgodbe ljudi, kar je čutiti tudi v njeni prvi knjigi Gorjansko srce. »Z največjim užitkom sem pisala zgodbe, ki so mi jih pripovedovali sovaščani. In brskanje po porumenelih fotografijah, kakšni zakladi so začeli prihajati na mojo mizo! Pa ponos v očeh sovaščanov, ko so videli, da so njihove zgodbe in dosežki vredni trajnega pomnjenja. V resnici čutim, kot da mi je s to knjigo zraslo še eno srce, in to utripa za ljubo Podgorje. Vanj sem se zaljubila skoraj isti čas, kot sem se zaljubila v svojega moža, avtohtonega Podgorca,« se prisrčno nasmeji avtorica knjige.