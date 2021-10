Podelili Krkine nagrade

V novomeški Krki že več kot pol stoletja s Krkinimi nagradami mlade spodbujajo k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu. Tako so mladim raziskovalcem podelili velike Krkine nagrade za raziskovalne naloge za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela.

Kot je ob tem povedal predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič, so Krkine nagrade postale simbol spodbujanja mladih k razvojno-raziskovalnemu delu, simbol zdrave tekmovalnosti in inovativnosti ter simbol kakovostnih in uporabnih rešitev.

Lanski prejemniki so priznanja in skulpture prejeli letos.

Svoje raziskovalne izsledke na 31. simpoziju, ki je tudi letos potekal prek spleta, so predstavili prejemniki velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo: dr. Jerneja Kladnik, dr. Anja Kolarič, dr. Jelena Mandić, dr. Jernej Štukelj in dr. Žane Temova Rakuša. S predstavitvijo sta se jim pridružila še prejemnika Krkine nagrade, in sicer dr. Alen Krajnc in Aljoša Gradišek, ki sta v svojih nalogah pokazala visoko raven znanja na svojem področju raziskovanja. V 51 letih so podelili že 2981 Krkinih nagrad. Na fotografiji so letošnji prejemniki 51. velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo – od leve: dr. Jerneja Kladnik, dr. Žane Temova Rakuša, dr. Jernej Štukelj, dr. Anja Kolarič in dr. Jelena Mandić skupaj s predsednikom uprave in generalnim direktorjem Krke, Jožetom Colaričem, in dr. Alešem Rotarjem, članom uprave, direktorjem Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednikom Sveta Sklada Krkinih nagrad.

2981 so jih podelili v 51 letih.

So pa na letošnji slovesnosti skulpture izročili tudi lanskim prejemnikom velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo – prejemniki so: dr. Miha Drev, dr. Andreja Radman Kastelic, dr. Miha Virant, dr. Janja Mirtič in dr. Andraž Lamut, na fotografiji so skupaj z Jožetom Colaričem in dr. Alešem Rotarjem.