Podelili Gallusove značke

Letošnji letni zbor članstva, ki je po dveh letih v Okrepčevalnici pri Zlatki v Korovcih spet potekal v normalnih okoliščinah ter sproščenem in veselem vzdušju, so v Društvu upokojencev Cankova, ki ga vodi predsednik, neutrudni Milan Osterc, izkoristili tudi za podelitev različnih priznanj in daril.

Ena najbolj aktivnih sekcij v sklopu društva upokojencev v občini Cankova je tudi Mešani pevski zbor (MePZ) Cankova, ki združuje 19 članic in članov, z zborovodkinjo Mirjano Huber na čelu.

Pevski zbor je v pogonu že skoraj 12 let. Glede na čas delovanja so članice in člani po pravilih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti postali tudi upravičenci do bronaste Gallusove značke za 10 let aktivnega dela. Del članstva MePZ DU Cankova, ki je bil na zboru, je iz rok Nataše Brulc Šiftar prejel bronaste in zlate Gallusove značke za 10- in 30-letno delovanje v kulturi.

Bisernoporočenca

Bronaste Gallusove značke za 10 in več let sodelovanja so prejeli Anamarija Trstenjak, Anica Hari, Anica Mencigar, Marija Kočar, Marija Fenos, Marija Fras, Marija Rojko, Marija Romih, Marta Ficko, Nada Pintarič, Terezija Benko, Adolf Gumilar, Anton Legestein, Drago Habot, Milan Legesteinin, Milan Osterc, zlate pa so za 30 in več let dela prejele zborovodkinja Mirjana Huber ter pevki Marjana Rojko in Marija Šadl.

Po koronskem premoru se jih je spet zbralo veliko.

Ker je zbor članstva priložnost za podelitev tudi drugih priznanj, so bisernoporočencema Viktorju in Kristini Markovič iz Gornjih Črncev predali plaketo ob 60-letnici skupnega življenja. Enako so rožico v zahvalo za svoje delo dobile najbližje sodelavke Milana Osterca v vodstvu društva. Na zboru jih je predsednik podelil tajnici Lidiji Šinko in blagajničarki Pavli Šadl, podpredsednica Marija Romih, ki je bila odsotna, pa je darilce prejela pozneje na svojem domu.