Podatki razkrivajo, kaj vse smo kupovali z digitalnimi boni

Sredi junija so začeli veljati digitalni boni '22, ki jih lahko sprva uveljavljajo učenci zadnje triade osnovnih šol, dijaki in študentje pri nakupu računalniške opreme.

Maja Založnik z Urada za makroekonomske analize in razvoj je na twitterju sporočila, kateri so najbolj priljubljenimi izdelki med upravičenci bona. Najnovejši podatki razkrivajo, da med njimi še vedno prevladujejo slušalke z mikrofonom, za kar je bilo porabljenih okoli nekaj manj kot 4,4 milijona evrov. Na drugem mestu sledijo prenosni, namizni ali tablični računalniki v skupni vrednosti 2,7 milijona evrov. Država je po milijon evrov v obliki bonov namenila za tipkovnico ali miško in za računalniški zaslon.

Upravičenci bonov so kupovali še: optične čitalnike, zunanje pomnilniške enote, digitalni papir, 3D tiskalnik, digitalno pero, spletno kamero, komplet za učenje programiranja.

Najmanj denarja, 60 evrov so namenili za »posebno računalniško oprema za digitalno vključenost invalidov«, medtem ko je za slušalke bilo zapravljenih okoli 4,4 milijona evrov. Kot pojasni Zalaznikova je povprečen nakup slušalk znašal 121€, »čeprav iz teh podatkov v resnici ne moremo vedeti, ali je šlo nujno samo za en par ali več njih«.

Do 15. julija je bone unovčilo 83.545 posameznikov v skupni vrednosti skoraj 10 milijonov in v povprečju 119 evrov na upravičenca. Skupno država za projekt digitalni bon '22 namenja 33,18 milijona evrov.

Lestvico najbolj priljubljenih ponudikov za unovčenje bonov sestavljajo trgovci Big Bang, Anni, Istyle, Harvey Norman, Mimovrste, EPL, Mercator, Legit marketing, E-misija, Spar ...