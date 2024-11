Pod Goro Oljko se je spet mudil Martin

Pod Goro Oljko že 50 let po zaslugi izjemno delavnega vinogradniškega društva skrbijo za vzgojo vinske trte, izobražujejo člane in na manjših parcelah pridelujejo butična vina.

Martinova gos v občinski zastavi in grbu govori o plemeniti tradiciji katoliške zgodovine o zavetniku vinogradov in pridelovalcev grozdja ter vina. Kaj bi tako lepa vas, kot je Šmartno, brez slikovite cerkvice sv. Martina, kjer že celo večnost nudi gostoljubje in verske obrede Ivan Napret.

Mojster leskovih viter z Malega Vrha je pletel košare.

In mošt je postal vino.

Pred cerkvijo sv. Martina uspeva tudi potomka najstarejše trte na svetu.

Monika in Anamari Hrastnik sta tudi podjetnici.

Pred cerkvijo uspeva tudi krajevna znamenitost, potomka najstarejše trte na svetu. Martinova vas je osrednji prireditveni prostor v kraju, kjer vsako leto pripravijo srečanje vinogradnikov, kletarjev in vinarjev, domači konjerejci pa zavetnika pripeljejo na zapravljivčku ali z vprežnim gumiradlom. Že četrt stoletja tako organizirajo Martinov sejem, na katerem se slikovito in po starem predstavijo vaške skupnosti, blagoslovijo mošt, razglasijo najslavnejšega vinogradnika oziroma kletarja leta ter se poveselijo ob letini. Dobrega razpoloženja pa se nalezejo še v sosednjih vaseh.

Na letošnjem sejmu smo srečali pridelovalce domače hrane, male obrtnike in rokodelske umetnike, celo gorsko kolesarko evropskega slovesa Moniko Hrastnik s sestrico Anamari, obe sta predstavili svoje lesarske in grafične umetnine. Za kulturni in zabavni program so poskrbeli domači umetniki in glasbeniki. Organizirali so tudi planinski pohod po Martinovi poti, pričakali so svetnika, krstili sodček mošta in si nalili mladega vina. Že spet, je pripomnil nekdo, ko so opravili slovesno razglasitev vinogradnika oziroma kletarja leta, saj je naziv že šestič prejel domačin Jože Kugler z Malega Vrha. Pa ne le to, združenje Vinis je njegovo polsladko aromatično vino sauvignon imenovalo za prvaka Slovenije 2024. Ob tem so prikazali, kako so kletarili pionirji vinogradništva, pa potarnali, da vreme nagaja in da se pridelava vina ne splača več, da so pri nas posekali že množico vinogradov. Nesporno pa je več tistih, ki se pohvalijo z izjemno kakovostjo vina in kulinariko.

Gavčani in Vrholani so za nujne primere odprli vinsko ambulanto.

Dogajanje so hvalili domači župan Janko Kopušar, odlična kletarka in predsednica tamkajšnjega društva vinogradnikov Mojca Praprotnik ter priučeni ovtar Franc Fužir, Kugler pa je zastonj natočil nekaj vrčev žlahtnega. Po Martinovi maši so na slavnostni seji podelili še občinske nagrade.