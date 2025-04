Rajski bazeni, vodne norčije in gurmanski užitki: to so najboljši all inclusive hoteli

V Veliki Britaniji so podelili nagrade On the Beach, namenjene ponudbam all inclusive, in sicer v desetih kategorijah. Nagrado za najlepše bazene so prejeli hotel Barcelo Playa Blanca na Lanzaroteju z neskončnim bazenom s pogledom na morje, Tivoli Alvor Algarve Resort na Portugalskem s šestimi bleščečimi bazeni in Olympic Lagoon Resort Paphos, ki se na Cipru ponaša s številnimi bazeni in barskimi mizami v vodi. S kulinariko so komisijo najbolj prepričale restavracije v Seaside Los Jameos Playa na Lanzaroteju, Jaal Riad Resort v Maroku in Rixos Premium Seagate v Egiptu.

Zabava in pestro nočno življenje krasita Hard Rock Punta Cana v Dominikanski republiki.

Za družine z otroki so ocenjevalci izbrali Dreams Sapphire Resort & Spa v Mehiki, Sea Beach Aqua Park v Šarm Al Šejku v Egiptu in Bahia Principe Fantasia na Tenerifu. Prvi ponuja do družin prijazno zabavo in odličen otroški klub, drugi ima vodni park, mini diskoteke in animacije v živo, tretji pa celo svoje gledališče, ki gosti karnevale, muzikale in drugo.

Enega najlepših bazenov najdete na Portugalskem. FOTO: Tivoli Alvor Algarve Resort

Z najboljšimi vodnimi parki so prepričali Orka World Hotel in Aquapark v Turčiji, Stella Palace Aqua Park Resort v Grčiji in Evenia Olympic Resort na Costa Bravi. Kogar zanimata zabava in pestro nočno življenje, naj se odpravi v Hard Rock Punta Cana v Dominikanski republiki, hotel Palladium Palmyra na Ibizi ali Iberostar Waves Bouganville Playa na Tenerifu.

Tu jih bodo razveseljevali s tematskimi zabavami, koncerti in živimi nastopi. Popolno sprostitev ponujajo Melia Punta Cana v Dominikanski republiki, Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort & Spa ter Iberostar Heritage Gran Mencey na Tenerifu.