Šokantna izpoved igralke, ki je leta skrivala, da je »brat« v resnici njen sin (VIDEO)

Italijansko igralko Claudio Cardinale (87) je revija LA Times pred leti razglasila za eno izmed 50 najlepših žensk na svetu. Italijansko-tunizijska igralka je velika platna osvajala v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, v zasebnem življenju pa je šla skozi pekel.

Claudia Cardinale FOTO: Chris Jackson Getty Images

Medtem ko je kolegom, med drugim Marcelu Mastrojaniju in Alainu Delonu, na snemanjih lomila srca, jih je zavračala. Njena lepota ni ostala neopažena in kmalu je zaigrala poleg Omarja Sharifa. Dobila je pogodbo za sedem let, ob tem pa je Franco Cristaldi postal njen producent – morda najpomembnejši moški v njenem življenju.

Malčka predstavili kot njenega brata in ne sina

Cristaldi takrat ni vedel, da je Claudia že noseča. Oče v Tuniziji z otrokom ni hotel imeti nič, Cristaldi pa je porod organiziral na skrivaj. Mali Patrick je odraščal pri nunah v Italiji, nato pa so ga poslali k Claudijini družini v Tunizijo. Malčka so kasneje predstavili kot igralkinega brata in ne njenega sina. Ko se je Claudia zaljubila v Cristalda in privolila v poroko, sta se odločila, da Patricku razkrijeta resnico. Leta 1975 se je zaupala italijanskemu novinarju in mu razkrila resnico o svoji nosečnosti.

»Neznani moški, veliko starejši od mene, me je prisilil, da sva skupaj vstopila v avto, in me posilil. Bilo je grozno, a najlepše, kar se mi je zgodilo, je bilo to, da se je iz tega nasilja rodil moj lepi Patrick,« je povedala. »Za mamo samohranilko je bila to zapletena situacija, a sem se odločila, da ne bom splavila. Ko je tisti moški izvedel, se je vrnil in me prosil, naj splavim, a nisem niti za trenutek pomislila, da bi se znebila otroka,« je razkrila slavna igralka.

Cristalda je nato zapustila in pozneje povedala, da vanj nikoli ni bila zaljubljena, da pa je bil njen mentor, a tudi precej nevaren človek.