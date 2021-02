Za ministra in partnerje naj bi odprli gostilno in poklicali kuharja

11 avtomobilov pred gostilno

Večina Slovencev je že nekako sprejela, da pitje kave na terasi lokala ali nedeljsko kosilo v kateri izmed restavracij trenutno ne more biti del našega vsakdana. Omejitve in odloki za preprečevanje širenje covida 19 pa očitno ne veljajo za tiste, ki nas že mesece opozarjajo, kako pomembno je, da epidemijo jemljemo resno in se navodil pristojnih dosledno držimo.Minister za gospodarski razvoj in tehnologijoje po poročanju portala 24ur v gostinskem obratu sestankoval in, kot kaže, po nekaterih informacijah tudi obedoval s svojimi političnimi in gospodarskimi partnerji. Kot so izvedeli novinarji omenjenega portala, naj bi prav zanje v Prlekiji odprli gostilno in menda na delo poklicali kuharja.V petek popoldne naj bi se pred gostišče Taverna v Ivanjkovcih pripeljalo vsaj 11 avtomobilov. Osem jih je parkiralo na zgornjem parkirišču in trije na spodnjem. Med vozili naj bi bil tudi audi gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, pristona pa naj bi bila tudi poslankaŽnidaričeva je v pogovoru za 24ur potrdila, da so v lokalu pili vodo in radensko ter upoštevali vse ukrepe. Kot je dejala, gre za dogodek, ki so ga načrtovali lansko jesen, vendar je zaradi zaostrovanja epidemije padel v vodo. Priznala je, da pri organizaciji dogodka za mnenje niso vprašali NIJZ, najemnik lokala pa da se je strinjal s tem, da se sestanek odvije pri njih, z namenom, tako Žnidaričeva, da predstavi svojo lokacijo in da se gostje vrnejo k njemu, ko bodo razmere to dopuščale.Na očitke se je na Twitterju odzval tudi minister Počivalšek. »Odzval sem se vabilu predstavnikov OZS Ormož in Ljutomer na pogovor o njihovih težavah in naših ukrepih. Izbrali so prostor, ki je ustrezal preventivnim ukrepom NIJZ in ki kaže potencial za razvoj turizma. Šlo je za uradni poslovni sestanek, ti so dovoljeni. Pil sem samo vodo,« pojasnjuje.