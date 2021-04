V teh regijah se odpirajo terase gostiln: cepljenje tudi za maturante

Ob odprtih terasah gostinskih lokalov bistvenih sprememb ukrepov vlada na Brdu ni sprejela. Je pa zdravstveni minister Janez Poklukar v Odmevih sporočil pomembno novost: cepljenje bodo ponudili tudi maturantom. »Strategijo bomo dorekli skupaj s posvetovalno skupino v naslednjem tednu dni, tudi o tem, s katerim cepivom bodo lahko cepljeni,« je povedal.



O preostalih omejitvah je Poklukar povedal, da v večini ostajajo. Še vedno je tako denimo prepovedano prehajanje med regijami (razen za izjeme).





Kdaj pa bi se lahko gostilne povsem odprle (ne samo vrtovi in terase)?

Samo za turizem so pripravljeni trije ukrepi. Za tiste, ki jim je promet upadel za več kot 10 odstotkov v interventnem zakonu predlagajo enkratno nadomestilo za izplačilo regresa. Na področju industrije srečanj pa nadomestilo plačila stroškov v višini 80 odstotkov v primerih, ki bodo prijavili svoje dejavnosti oziroma dogodke v obdobju od poletja dalje in jim bo država zaradi epidemioloških razlogov prepovedala izvedbo teh dogodkov. Tiste, ki uporabljajo termalno vodo, bodo oprostili plačila nadomestila za vodo.

Vlada je danes na Brdu pri Kranju razpravljala o ukrepih za omejitev širjenja novega koronavirusa, ki bodo veljali v prihodnjem tednu. Pri opredelitvi ukrepov za prihodnji teden pa naj bi upoštevali epidemiološke razmere v posameznih regijah.Gospodarski ministerje po seji že sporočil, da se v nekaterih regijah prihodnji teden vendarle odpirajo terase in vrtovi gostinskih lokalov. »Podaljšujemo trenutno veljavne izjeme in v osmih oranžnih regijah odpiramo terase in vrtove gostiln in lokalov med 7. in 19. uro. Gostinci bodo nekoliko lažje zadihali, spet smo korak bližje življenju, kot smo ga vajeni,« je zapisal na twitterju. »Od ponedeljka v goriški, gorenjski, obalno-kraški, pomurski, posavski, podravski, koroški in zasavski regiji zopet lahko strežejo kavo na terasah in vrtovih. Osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih pa se sedaj dovoli tudi brez časovne omejitve.«Pri tem bo treba upoštevati navodila NIJZ. Verjetno bo veljalo tako kot ob dosedanjih odprtjih teras, da bodo morali zaposleni in gostje ves čas nositi maske, razen ko bodo sedeli pri mizi, zaposleni se bodo morali enkrat tedensko testirati, strežba bo dovoljena izključno za mizami.Potem ko je vlada zaradi poslabševanja epidemije za enajst dni močno omejila javno življenje, so od ponedeljka znova odprte šole in vrtci, trgovine in številne storitve, pa tudi muzeji, knjižnice in galerije. Ponovno je dovoljeno izvajanje verskih obredov z sicer močno omejeno navzočnostjo vernikov. Vrhunskim športnikom so dovoljeni treningi in tekme, vadba z določenimi omejitvami pa tudi rekreativnim športnikom. Odpravljena je bila nočna omejitve gibanja, ob zagotavljanju ustrezne razdalje nošenje mask zunaj ni več potrebno. Še vedno pa je prepovedano zbiranje ljudi. Z nekaterimi izjemami ostaja tudi omejitev prehajanja med statističnimi regijami.Nadaljnji koraki glede odpiranja bodo v drugih regijah sledili, ko bodo izpolnjeni pogoji, je v oddaji 24ur zvečer rekel Počivalšek. Torej ko bodo te regije postale oranžne. Odpiranje nastanitvenih dejavnosti, kar je jedro turistične dejavnosti, pa sledi v rumeni fazi. Dodal je še, da pa ni več omejitev pri dostavi hrane, ker ni več nočne omejitve gibanja.»Interventni zakon imamo pripravljen. Vprašanje je zgolj še, ali bomo to peljali skozi interventni zakon ali skozi deveti protikoronski paket,« je dejal Počivalšek. Prvi sklop predstavlja podaljšanje in spremembo obstoječih ukrepov, torej povečanje univerzalnega temeljnega dohodka na 1500 evrov za samozaposlene, ki jim je promet upadel za več kot 70 odstotkov. Za tiste, ki jim je promet upadel za 50 do 70 odstotkov pa bodo predlagali povišanje za 150 evrov. Za samozaposlene predlagajo tudi nadomestilo za karanteno v višini 250 evrov ter povračilo dela fiksnih stroškov, prav tako ostaja subvencija čakanja na delo., predstavnik gostinske dejavnosti, pa je dejal, da gre za pozitiven signal, a le prvi korak k ponovni oživitvi gostinske dejavnosti. Čaka nas še veliko dela, in predvsem zagotoviti, da bodo lokali ostali odprti.Počivalšek je potrdil, da še ne razmišlja, da bi zapustil ministrsko mesto in se vrnil v parlament, saj da ima vlada večino in ni potrebe. Če pa bo ogrožen obstoj vlade, pa bo tak skrajni ukrep sprejel.