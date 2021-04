Na vsako minuto in pol potrdimo eno okužbo: znano, kdaj bi lahko omejili epidemijo

Precej ljudi ne ve, da so okuženi

Na današnji novinarski konferenci je o možnem poteku epidemije spregovoril tudiz Instituta Jožef Stefan (IJS). Kot je poudaril, je ključna sprememba v razvoju epidemije v zadnjih dveh tednih manjše reprodukcijsko število z 1,3 na številko 1, kar pomeni, da se številke ohranjajo na istem nivoju vsak dan. Če ostane tako, bomo po njegovih besedah lahko epidemijo omejili že do poletja. Cizelj je pohvalil tudi samozaščitno vedenje državljanov. »Razlika je posledica manj stikov oz. boljšega samozaščitnega vedenja, zato hvala vsem, ki ste se v teh 14 dneh držali navodil.«Cizelj pravi, da se je pojavnost angleške različice s 75 odstotkov 1. aprila razširila na 90 odstotkov. » Angleška različica je bolj kužna, razlika v kužnosti pa je prav tako velika, da sta jo precepljenost in prekuženost kompenzirala.« Z zaprtjem države smo po njegovih besedah uspešno preprečili, da bi že do maja prešli v scenarij, kot smo ga imeli v času drugega vala. S precepljenostjo in ustreznim samozaščitnim vedenjem pa bi lahko do poletja tudi omejili epidemijo. Posebnost tretjega vala je predvsem veliko ljudi na intenzivni negi. »Z zaprtjem smo razmere nekoliko izboljšali, a to se v bolnišnicah še ne pozna, saj so na intenzivni terapiji predvsem tisti, ki so se okužili že pred zaprtjem.«Cizelj je na koncu opozoril, da epidemije še ni konec. »Vsako minuto in pol potrdimo eno okužbo. Precej je tudi takšnih, ki ne vedo, da so okuženi. Računamo, da je med 3000 in 4000 okuženih na dan. Izmed potrjenih okuženih na dan jih bo okoli 60 končalo v bolnišnici, kakšnih 15 na intenzivnih oddelkih, kakšnih 10 jih bo žal umrlo. To je dnevni 'pridelek' pri covidu. Zato še vedno svetujem previdnost.« Meni tudi, da »je zelo ranljiv mehurček prav družina«, saj bližnjim zaupamo, virus pa lahko prinese kdor koli.