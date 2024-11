Po viharju zaradi domnevnega nakupa orožja od Izraelcev, MORS s takšnim sporočilom

Slovenija v Izraelu od začetka vojne v Gazi ni kupila orožja, streliva ali druge vojaške opreme, je sporočilo obrambno ministrstvo in dodalo, da vlada prav tako ni izdala nobenega dovoljenja za izvoz takšnega blaga v Izrael. S tem se je odzvalo na poročanje, da naj bi vlada nameravala kupiti za več kot 30 milijonov evrov izraelskega orožja.

V letih 2022 in 2023 je ministrstvo samostojno nabavilo sisteme spike in pripadajoče strelivo pri edinem evropskem izvajalcu Eurospike. Ta je v večinski lasti nemških podjetij Rheinmetall in Diehl Group in je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na predhodno izvedenem javnem naročilu, je sporočilo ministrstvo. Dodalo je še, da ministrstvo pri tem nakupu ni izvajalo plačil izraelskim proizvajalcem orožja in da so bili vsi deli sistema spike izdelani pri evropskih proizvajalcih.

Koalicijski poslanci SD in Levice z nepovezano poslanki z pobudo vladi

Na vlado so medtem poslanci koalicijskih strank SD in Levica ter nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek naslovili pobudo, v kateri izražajo ostro nasprotovanje nadaljevanju načrtov za nakup izraelskega orožja in streliva.

Kot so zapisali v skupnem sporočilu, iz načrta razvojnih programov 2023-2026 izhaja, da naj bi Slovenija v obdobju 2024-2026 za nabavo izraelskega orožja in streliva namenila 31,5 milijona evrov, od tega 12,3 milijona evrov že v prihodnjem letu za nakup raket spike.

Pri tem poudarjajo, da potrditev proračunskih okvirjev za leti 2025 in 2026 ne pomeni podpore temu konkretnemu nakupu. Od vlade pričakujejo, da nemudoma ustavi vse načrte za nabavo izraelskega orožja, spoštuje zahteve Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu in se zaveže k izvajanju njihovih odločitev ter da pregleda in revidira vse obstoječe dogovore in pogodbe z Izraelom na področju vojaške opreme.