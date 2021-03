Po Toninu: Raje se je v Kranju igral gasilca, kot da bi se pogovarjal z nami

»Minister je pobegnil«

, generalni sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS), se je odzval naizjave ministrstva za obrambo in ministra, češ da sindikat zavrača zavračajo pogovore z državnim sekretarjem, ki ga je za to pooblastil minister Tonin.»Naše prošnje (kasneje zahteve), da ministrstvo in vlada pristopita k izvrševanju stavkovnih zavez brez utemeljenih razlogov zavračajo, srečanje, ki smo ga najavili, pa je minister Tonin označil za cirkusantstvo,« so zapisali v sindikatu – po »več kot štirih mesecih prošenj, da bi nadaljevali s pogajalskim procesom, ki bi pripeljal do uveljavitve stavkovnih zavez, smo bili deležni popolne ignorance, ko nam niso niti odgovorili«. Nato so na svoj četrti dopis prejeli odgovor, dapogajanj ne morejo nadaljevati do odločitve vlade. Omenjeni dopis državnega sekretarjaso tudi javno objavili, »da lahko vsakdo, ki je bil deležen njegovih in ministrovih neresničnih navedb črno na belem razbere, kdo v tej zgodbi brez kančka sramu zavaja in laže. Z njihove strani je bilo večkrat rečeno, da zavračamo pogovore z državnim sekretarjem, ki ga je za to pooblastil minister Tonin.«V SPGS trdijo, da niso nikoli zavrnili kakršnih koli pogovorov, srečanj ali pogajanj, češ da nanje nikoli niso bili niti povabljeni. Prav tako naj ne bi nikoli zahtevali, da bi nasprotno pogajalsko skupino vodil Tonin ali da bi se bili pripravljeni pogajati le z njim: »Vse to so nizkotna zavajanja in laži. Zato vse tiste, ki to trdijo, pozivamo, da to brez slehernih zadržkov predstavijo kar z dokumenti, ki so jih prejeli od nas.«Sindikat trdi, da se jim vrh ministrstva za obrambo in Tonin vztrajno izogibajo: »To so pokazali tudi prejšnjo sredo, ko smo se jim po enem letu vodenja ministrstva in štirih mesecih zavračanja socialnega dialoga in udejanjanja stavkovnih zavez na obisk najavili samoiniciativno. Namesto spoštovanja, ki bi ga minister lahko pokazal ob soočenju s predstavniki vseh slovenskih poklicnih gasilcev (tega ni zavrnil še noben minister ali ministrica za obrambo), je raje pobegnil v kranjsko poklicno gasilsko enoto in se namesto reševanja problematike in dolgov do poklicnih gasilcev vozil z avtolestvijo in se igral gasilca. To je cirkusantstvo. Cirkusantstvo v škodo slovenskih poklicnih gasilcev!«Tonin je prejšnji teden dejal, da je za pogajanja pooblastil državnega sekretarja, da pa se sam redno sestaja z združenjem slovenskih poklicnih gasilcev in da imajo konstruktiven dialog. Kdo je v pogajalski skupini ministrstva za obrambo, pa da ne more določati sindikat. »Z gasilskimi organizacijami se redno sestajam. Imamo konstruktiven in produktiven dialog. Težave sproti rešujemo. Z vodstvom Gasilske zveze Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev sem se v mojem mandatu dobil več kot petkrat. Na ultimate sindikatov pa ne pristajam,« je sporočil sindikatu ob obisku v Kranju.