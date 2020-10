Po Sloveniji že postavljajo zabojnike, cena pa vrtoglava

Zabojnik je velik 15 m2. FOTO: URSZR

Notranjost zabojnika. FOTO: Urszr

Civilna zaščita v zadnjih tednih pospešeno zagotavlja bivalne zabojnike za potrebe zdravstva. Nameščeni so v neposredni bližini bolnišnic, zdravstvenih domov in domov za ostarele. Do zdaj so jih postavili skupaj 109, a kot poudarjajo na ministrstvu za obrambo, noben ni namenjen bivanju.Zabojnik na fotografiji so namestili pred Splošno bolnišnico Jesenice z namenom, da »deluje kot pomoč za nemoteno delo, povezano s covidom 19, ki ki ga opredeli vsaka zdravstvena institucija glede na svoje potrebe«.V prvem valu so bili zabojniki namenjeni odvzemanju brisov bolnikov s sumom na okužbo s koronavirusom. Ko je bolnik prišel v zabojnik, se je zdravstveni delavec z njim na kratko pogovoril, preveril osnovne vitalne funkcije in mu odvzel bris. Bolnik je nato odšel domov, kjer je počakal na izvid.Uprava za zaščito in reševanje je nabavila 134 bivalnih večnamenskih zabojnikov, 20 sanitarnih zabojnikov in dva skladišča v sklopu triletnega javnega naročila s pogodbo avgusta 2019. Slovenija je do danes, torej v dobrem letu, že skoraj izpolnila svoje pogodbene obveznosti. Od skupnega števila vseh naročenih zabojnikov je prevzela že vse bivalne, pet sanitarnih pa bo v začetku novega leta.Iz državne blagajne se je za 154 zabojnikov izplačalo 943.206,40 evra, kar pomeni, da je bilo za 15 m2 velik zabojnik treba odšteti okvirno šest tisoč evrov. Zabojniki z dvema oknoma in vrati so izolirani, obdani z iverno ploščo in pobarvani. V notranjosti so dodane elektroinštalacije in radiator.